民進黨指2公司當國民黨網軍 疑「Linbay好油」幕後黑手

針對近日國民黨黨工許哲賓涉入「Linbay好油」版主林裕紘自導自演案，民進黨今天指出，許哲賓曾任雲林縣政府新聞處社群小編，也是時任新聞處長周柏吟下屬，周柏吟是方和傳媒股份有限公司前董事長，許哲賓是另一間歐絡因創意有限公司股東，接案合作，構成錯綜複雜的藍色抹黑蜘蛛網。

民進黨發言人林楚茵表示，許哲賓曾任雲林縣政府新聞處的社群小編，是時任新聞處長周柏吟的下屬，方和傳媒和歐絡因創意有限公司，都接洽國民黨行銷案，方和傳媒負責人原先是周柏吟，當時提出的董監事名單還包括張國萍、林添勝、孫聞詩，孫聞詩同時也是歐絡因董監事名單之一。

林楚茵說，歐絡因是一家年輕人創立的第二代網軍公司，幾乎每位董監事都與國民黨民意代表有互動，甚至是現任的職務關係，例如陳怡馨是國民黨國際部專員，葉旭鴻是時任國民黨主席辦公室主任，孫聞詩是前國民黨黨工、曾和國民黨台北市議員張斯綱直播，進行政治操作攻擊，構成錯綜複雜的藍色抹黑蜘蛛網，歐絡因就是國民黨的網軍，甚至爆出自導自演的新聞後，歐絡因馬上關閉官網，答案很清楚。

林楚茵表示，在林裕紘被押後，辯護律師郭羿廷受訪時對媒體說「他不是好油，是壞油，他壞透了」等語，顯然設斷點，要林裕紘扛下全責。郭羿廷曾負責高雄市前市長韓國瑜妻子李佳芬家族過去包含農舍等案件辯論，堪稱李家御用律師，雲林李家和雲林張家更是關係匪淺，千絲萬縷關係，再再顯示這自導自演案背後，不只雲林張家，甚至國民黨就是幕後大黑手。

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