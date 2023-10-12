不在籍投票草案送立法院 李進勇：期盼推動順利

立法院內政部委員會今天邀請中選會主委李進勇列席備詢，立委指出不在籍投票將保障大家的投票權，李進勇表示中選會主管的公投法不在籍投票草案已送到立法院，期盼立法院推動，這僅是推動不在籍投票的第一步，會先從對事情的公投開始，從移轉投票先行，如果實施順利，有經驗後，可以擴大到其他方式，也就是針對比較複雜的人，這部分是內政部主管，目前也有在研議中。

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