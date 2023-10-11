回憶國親合 宋楚瑜：我當年被假民調A掉

親民黨主席宋楚瑜昨出席國慶大會，被問到在野選情時表示，政黨合作不是喬位子，到現在為止沒看到讓人放心的團隊，他下周起會提出更明確的建議，讓台灣重新找回對民主的信任、對政府的信心和民主價值，真正帶來和平及好生活。

宋楚瑜說，大家都相信民調，但二○○○年就是國民黨假民調「把宋楚瑜Ａ掉」，民調只能說明一個方向，還是要放下私心、找出堅強有作為的團隊，才能說服選民。

宋楚瑜舉例，都說六成不滿意綠營執政，但有哪個黨有六成民意認同可接班？政治不是打麻將，贏者全拿、贏家輪流當莊、等自摸通吃，民眾期盼的是拿出好政見、好團隊，讓大家過得更好。

被問到怎麼看高雄市前市長韓國瑜好像要當藍白「桶箍」？宋楚瑜說，那都是職位安排，自己當年被說把親民黨帶去交給國民黨，要完成政黨輪替，但帶過去的人好像現在都不見了；政黨合作不是分贓，而是要把人民的事當作志業。

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