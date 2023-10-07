遭疑網軍藏桃市府 張善政：太有想像力反批2事荒腔走板

臉書粉絲團「Lin bay 好油」負責人林裕紘自導自演恐嚇案，民進黨今再召開記者會質疑，藍營網軍寄生在桃園市政府中，變成網軍溫床，對此，桃園市長張善政表示，「太有想像力了」，網軍藏在市府哪，綠營在模糊焦點，現在不管美豬或雞蛋事情，都完全荒腔走板，民進黨政府不去面對，反而瞎猜測。

「Lin bay 好油」持續延燒，林裕紘今晨返台接受桃園刑大偵辦。民進黨昨表示，雲林縣長張榮味女婿、桃園市觀旅局長周柏吟，與自導自演案的許哲賓關係匪淺。民進黨今上午再說，除了周柏吟外，桃園市新聞處長羅楚東也是「雲林幫」到桃園就任，只張善政事不是知情，網軍抹黑產業鏈勢力就寄生在桃園市政府。

「我覺得他們太有想像力了」，張善政今出席龍潭公設民營龍潭中山社區公共托育家園開幕活動時回應，網軍藏在哪裡，請他們明確指出來。周柏吟，自從上任以後，就把他原來外面開的公司完全都切斷往來，這是一個基本公務員應該做的事情，他們不要以為市府公務員外面還有經營什麼樣的事業，太有想像力了。

張善政也反批，民進黨在模糊焦點，現在不管是美豬或雞蛋的事，完全荒腔走板，民進黨政府不去面對，反而在這邊瞎猜測，覺得說桃園市府有網軍，太離譜了。

羅楚東說，指控張善政知情或操控Linbay好油自導自演事件，是非常惡質且荒謬的說法。這也是對偵破此案的桃園市警局，非常大的汙衊。指控要拿出具體證據，不是靠想像力，市府團隊會持續謹守分際，民進黨議員的說法都是捕風捉影，用各種疑問句影射，但卻沒有任何事實根據。

羅楚東表，市府接受各界檢驗，但是如果拿這個標準來檢驗中央政府，相信才會有更大的發現。由民進黨議員口中講出網軍治國或網路帶風向，應該沒有比這個更諷刺的畫面了。

商品推薦