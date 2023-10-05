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藍白怎麼合？學者：民調是科學方式，但不應是唯一訴求

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前立委陳學聖（右）與清華大學助理教授何志勇（左）今開直播談選情，陳學聖指出，國民黨的組織戰在選前兩個月才會起跑，現在PK民調對國民黨總統參選人侯友宜不公平。圖／何志勇提供
國民黨前立委陳學聖（右）與清華大學助理教授何志勇（左）今開直播談選情，陳學聖指出，國民黨的組織戰在選前兩個月才會起跑，現在PK民調對國民黨總統參選人侯友宜不公平。圖／何志勇提供

國民黨前立委陳學聖與清華大學助理教授何志勇今開直播談選情，陳學聖指出，國民黨的組織戰在選前兩個月才會起跑，現在PK民調對國民黨總統參選人侯友宜不公平。

談論藍白合，何志勇表示，民調皆有其誤差值，各家民調抽樣方式不同，結果也就不同，民調雖是科學方式，但不應該是唯一的訴求。

陳學聖說，侯友宜不是一個人在選，還有國民黨組織戰是要到選前兩個月才開始起跑，登記前的民調測不出這部分，對侯並不公平，未來國民黨的選舉氛圍將漸漸有起色，侯的後勢看好，將會慢慢勝出。

在國慶活動的部分，陳學聖指出，今年國民黨舉辦國慶記者會有許多外媒出席，表示外媒認同國民黨的未來可期性，尤其是台海關係緊張之際，國民黨是有能力避戰的。今年的國慶也是中華民國和台灣國的選擇，仁愛路的兩端一個是中華民國派，一個是台獨派，都會影響民調。

何志勇質疑，美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅最近公開重申，美國一中政策的基礎是「現狀」，民進黨敢挑戰嗎？民進黨過去是「借殼上市」，現在是「寄居」中華民國，民進黨已喪失過去追求獨立建國、無畏犧牲的精神，只敢吃中華民國的豆腐，吃「壞蛋」頂多拉肚子，但「跨紅線」就會兵凶戰危。

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