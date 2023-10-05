狒狒之死遭監院糾正 脫逃變悲劇17天成亡命之旅

今年3月六福村狒狒脫逃，「投奔自由」17天後在桃園遭圍捕，過程中死於獵人槍下。監察院今天表示，當初的圍捕安置演變為獵殺，行政機關有重大違失，通過糾正林業保育署、桃園市府。

狒狒之死事件，引發熱議，桃園市府和新竹縣府當時都否認有委託獵人，但監察院指出，桃市府官員明知有獵人在場，卻沒回報給掌管、未掌握狀況，還在狒狒死後「擺拍」，隔天挨罵才向狒狒遺體鞠躬致敬，傷害政府形象。

回顧整起事件，3月22日桃園市平鎮區鎮興里里長黃志杰在臉書發文，指3月10日首次在路上看到狒狒，2次圍捕失敗後放棄。「狒狒從何而來？」當時各界議論紛紛，3月29日深夜劇情大反轉，六福村認了狒狒是從園區脫逃。

狒狒脫逃過程，曾有不少熱心民眾提供線索，新屋、台鐵富岡機場等地都有牠的蹤跡，3月27日狒狒跑到富岡中正路一處民宅躲藏，桃園市府農業局人員發現後，用麻醉槍將牠「逮補歸案」，終結狒狒17天亡命旅程。

狒狒活逮消息傳出不久後，驚傳被獵槍射擊死亡，遺體送驗後右背和左胸有明顯傷口，桃園市府農業局人員在現場和死亡狒狒合照，稱要拍給女兒帶到學校炫耀，遭指是延誤狒狒就醫的兇手。

桃園市府農業局事後解釋，現場燈光昏暗未發現槍傷，運送時才察覺血跡，將檢討相關SOP，農業局長陳冠義率隊向狒狒遺體鞠躬，遭外界批評作秀。

六福村表示，追捕區域屬桃園市管轄，園方全程配合桃園市府安排指揮，不清楚是由哪個單位安排獵人持槍參加追捕，否認員工授權同意獵人開槍。遺憾的是，狒狒出走記最終演變成悲劇。桃園市政府農業局表示，對於調查結果予以尊重並深刻檢討改進，已訂定具危險性逸出野生動物捕捉及處理流程並實地演練。 今年3月脫逃的東非狒狒圍捕過程中遭射殺，引發爭議。圖/聯合報系資料照

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