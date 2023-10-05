【即時短評】希望監察院查進口蛋 也有查狒狒的效率與魄力

今年3月的狒狒逃亡事件，曾引發社會高度關注。最後逃亡的狒狒遭到圍捕、射殺身亡，更讓民眾不解。為此監察院很快的申請主動調查，今天也公布了調查結果。監察院糾正了農業部和桃園市政府，還要求新竹縣政府檢討，算是為整起事件劃下句點。

雖說半年時間，調查一件社會矚目的案子，稱不上什麼「效率驚人」；糾正農業部和桃園市政府，也算不上什麼「打老虎」，但比起監委查新冠疫苗採購，一查就是2年多，最後的調查報告只是要求相關部門「檢討」，連糾正都捨不得，已經算是「進步」甚多。甚至比起查死了數十人的高雄「城中城大火」，花了整整1年時間，才完成調查報告並糾正，監察院對「狒狒案」的表現，也已經算是重視許多。

不過，也因為這樣的差別待遇，更顯得監察院在履行職權的荒謬。不是說狒狒之死不應該關注，而是多方比較之下，實在是很難讓人理解監委們的輕重緩急在哪。當然，狒狒之死，背後可能牽動制度乃至政策執行、人謀不臧，都應該一一揪出，檢討改進。但與民生經濟、人民健康更重大的案子，監察院不是應該更迅速、更大刀闊斧的查察嗎？

就以近日吵得沸沸揚揚的「進口蛋」爭議來說，已經延燒了一個多月。期間不管是超思「50萬的一人公司承攬主要進口」，到後來立委們具文到監察院提出檢舉，再到後來諸多從政策制定、執行的弊端一一被掀出，無一不是監委出手的時機。但時至今日，進口蛋爭議還處於監委「發文等函覆」的階段，連成案都沒有。再度的兩相比較，又可發現「雙重標準」甚至「多重標準」，確實存在於監察院。

事實上，由於已經全面綠化，近日甚至連秘書長一職，都毫不避諱給了當過民進黨立委、總統府副秘書長、勞動部次長的李俊俋，監察院對於蔡政府「愛護」之情，就溢於言表。像狒狒這種案子，稍微敲打一下農業部，無涉「黨本」，但疏失直指桃園市政府，卻是好好教訓「國民黨執政縣市」一番。而進口蛋爭議，查下去就可能撼動蔡政府，所以說不查，就不查，也就在情理之中。

狒狒案爭議的結尾，是桃園市政府若干官員集體列隊向狒狒遺體「致敬」，也是此案最後的荒謬。監察院這次查狒狒案，如果和其對於攸關人民生命財產視而不見，或者牛步查案相比，又何嘗不是另一種形式的「向狒狒遺體致敬」呢？

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