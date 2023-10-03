影／違背反媒體壟斷 邱顯智質疑鏡電視股東也入股中嘉？
立法委員邱顯智上午舉行記者會，表示除了三立集團以外，鏡電視的大股東萬海集團陳致遠，也傳出入股中嘉，跨越反媒體壟斷的規定。
邱顯智指萬海陳致遠透過持股過半的翰林育成公司，掌握了鏡電視15%的股份，如果又同時入股中嘉，那鏡電視就是三立以外，第二個違反「參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東，不得直接或間接經營或控制新聞頻道」附負擔的新聞頻道，質疑NCC主委陳耀祥什麼時候才能釐清中嘉的上層股東結構。
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