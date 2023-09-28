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新聞眼／欠缺反省…老同志之怒 不會是個案

聯合報／ 記者蔡晉宇
「民主進步黨 37 週年黨慶創黨先進聯誼餐會」活動前，民進黨創黨主席團之一、前立委魏耀乾（左）舉布條抗議，不滿民進黨違背創黨精神，變成現在獨裁貪污惡霸黨。隨後被其他資深黨員辱罵是共產黨。記者蘇健忠／攝影
「民主進步黨 37 週年黨慶創黨先進聯誼餐會」活動前，民進黨創黨主席團之一、前立委魏耀乾（左）舉布條抗議，不滿民進黨違背創黨精神，變成現在獨裁貪污惡霸黨。隨後被其他資深黨員辱罵是共產黨。記者蘇健忠／攝影

民進黨黨慶變調，上演創黨黨員直接在圓山大飯店抗議。更難堪的是，前往抗議的前立委魏耀乾，正是當年民進黨創黨時，以牙醫師公會名義去租借場地的人，當時為了怕台北圓山大飯店反悔還多付訂金。卅七年後，民進黨創黨推手之一舊地重遊，卻發現他熟悉的民進黨不見了，予以強力批判，前後對照，更顯諷刺意味。

魏耀乾批評內容大致分為兩大部分，恰巧代表了「近年民眾普遍心聲」與「鐵桿民進黨人的反思」。他首先提到，民進黨執政下社會弊病叢生，從進口蛋爭議、光電弊案到爐碴案等；無獨有偶，近來民調皆顯示，希望政黨輪替的比率仍占多數，在在顯示綠色執政七年來累積的種種民怨，已在燜鍋爆炸邊緣。

談到兩岸議題，魏耀乾批評現今民進黨擱置台獨黨綱、至今無法完成正常國家化，反映的則是深綠心聲。民進黨總統參選人賴清德自參選以來，兩岸路線走的是中間路線，盡力擺脫「台獨」標籤。

但最直接的深綠質疑將會是，如果賴清德認為務實的台獨工作不是宣布台獨，那所謂的「台獨工作」到底是在做什麼？當台獨只剩空殼，不僅年輕世代「天然獨」與深綠族群是否買帳待考驗，更坐實了藍營長期以來的譏諷，民進黨的台獨果然只是用來騙選票，只能說，不能做。魏耀乾的批判，無疑敲響了一記警鐘。

民進黨昨天對魏耀乾的回應是「很多與事實並不相符，特此澄清」，但究竟說錯了什麼，卻隻字未提。少了反省的能力，昔日老同志對黨的批判，不會是個案。

民進黨 台獨 魏耀乾 賴清德

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