快訊

中秋獎金700在南部超頂？一票人喊羨慕 全台平均數字曝光

「好油」版主遭恐嚇 陳建仁：目標三個月破案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／Lin bay好油遭恐嚇 藍：賴清德應呼籲網軍停止攻擊

聯合報／ 記者賴韻如／台北即時報導
國民黨桃園市議員凌濤、台北市議員張斯綱今(26)日召開記者會，要副總統賴清德盡快呼籲網軍停止攻擊「Lin bay好油」。圖／截自國民黨YouTube直播
國民黨桃園市議員凌濤、台北市議員張斯綱今(26)日召開記者會，要副總統賴清德盡快呼籲網軍停止攻擊「Lin bay好油」。圖／截自國民黨YouTube直播

「Lin bay好油」臉書粉專版主揭露進口蛋爭議，遭網友恐嚇威脅。國民黨桃園市議員凌濤、台北市議員張斯綱今(26)日召開記者會，凌濤說，副總統賴清德應該趕快出來呼籲網軍停止攻擊「Lin bay好油」。賴清德4年前被網軍攻擊，高喊要總統蔡英文停止網軍攻擊，現在民代和老百姓受到網軍攻擊，保障又在哪？農業部前部長陳吉仲曾說「台灣是全世界假新聞最多的地方」，數位發展部長唐鳳有沒有要管一管？陳吉仲在臭你欸。

張斯綱表示，當我們被網軍霸凌的時候，當「Lin bay好油」被霸凌的時候，賴清德你在哪裡？賴清德你怎麼都是沉默的？很多人報案之後，政府機關、警察機關以網址在國外，無法追查做為一個斷點結束，這樣的講法太過消極。側翼網軍扼殺了台灣公共輿論討論的空間，這樣子一個惡質的環境，民進黨要負最大的責任。

雞蛋 農業部

延伸閱讀

最新民調藍加白大於綠 柯文哲前幕僚分析關鍵是他

賴清德民調暴跌10個百分點 游盈隆：快樂時光已結束

東海大學演講 學生問台海危機、黑金等爭議 賴清德直球對決

賴清德出席師鐸獎表揚餐會 向老師致敬

相關新聞

讓台北被看見！蔣萬安城市高峰會演說大數據YouBike經驗

台北市長蔣萬安出訪韓國首爾參加「世界城市高峰會市長論壇」，今天上午也就「數據導向下的創新實踐」為題發表演說，向與會城市首...

曝韓加大新創發展原因 蔣萬安訪獨角獸企業製造機取經

台北市長蔣萬安出訪韓國首爾，此行前往TIPS Town及峨山共享基金會（Asan Nanum Foundation）兩家...

陳建仁施政報告 芒果銷日韓價格貴4倍降低對大陸依賴

行政院長陳建仁今天向立法院提出施政報告，陳建仁說，過去如鳳梨及芒果等以中國大陸為主要出口市場的水果，已逐漸轉銷日本及韓國...

侯友宜提凍卵補助最高3萬 名醫李茂盛：很多人凍了不用

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜請假投入大選，同時宣布凍卵補助最高3萬元的育兒政見。以其試管嬰兒及不孕專業著稱的婦產科醫...

曾銘宗質詢陳建仁 嗆：不滿意度將越來越高

對於民調顯示民眾對政府施政不滿意度有48%，行政院院長陳建仁說，民調有高有低，如果對行政團隊有意見會改進，會讓台灣蓬勃發...

曝心境？ 高虹安前主任 臉書po「小兔」躺法院傳票照

台北地院昨天審理新竹市長高虹安涉貪案，傳喚高虹安國會辦公室前主任陳奐宇、黃惠玟、前法務主任陳昱愷，黃惠玟外號「小兔」，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦