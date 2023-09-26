影／Lin bay好油遭恐嚇 藍：賴清德應呼籲網軍停止攻擊

「Lin bay好油」臉書粉專版主揭露進口蛋爭議，遭網友恐嚇威脅。國民黨桃園市議員凌濤、台北市議員張斯綱今(26)日召開記者會，凌濤說，副總統賴清德應該趕快出來呼籲網軍停止攻擊「Lin bay好油」。賴清德4年前被網軍攻擊，高喊要總統蔡英文停止網軍攻擊，現在民代和老百姓受到網軍攻擊，保障又在哪？農業部前部長陳吉仲曾說「台灣是全世界假新聞最多的地方」，數位發展部長唐鳳有沒有要管一管？陳吉仲在臭你欸。

張斯綱表示，當我們被網軍霸凌的時候，當「Lin bay好油」被霸凌的時候，賴清德你在哪裡？賴清德你怎麼都是沉默的？很多人報案之後，政府機關、警察機關以網址在國外，無法追查做為一個斷點結束，這樣的講法太過消極。側翼網軍扼殺了台灣公共輿論討論的空間，這樣子一個惡質的環境，民進黨要負最大的責任。