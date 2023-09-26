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行政院：明年調高托育補助 公托增至每月7000元

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
行政院長陳建仁25日主持「行政院社會福利推動委員會第33次委員會議」，他表示，明年政府將再調高托育補助，公共托育每月增至7000元、準公共托育則增至1萬3000元，並針對中低收入戶、低收入戶、弱勢家庭及第2胎以上子女加碼補助。圖／行政院提供
行政院長陳建仁25日主持「行政院社會福利推動委員會第33次委員會議」，他表示，明年政府將再調高托育補助，公共托育每月增至7000元、準公共托育則增至1萬3000元，並針對中低收入戶、低收入戶、弱勢家庭及第2胎以上子女加碼補助。圖／行政院提供

行政院長陳建仁25日主持「行政院社會福利推動委員會第33次委員會議」，他表示，明年政府將再調高托育補助，公共托育每月增至7000元、準公共托育則增至1萬3000元，並針對中低收入戶、低收入戶、弱勢家庭及第2胎以上子女加碼補助；此外，政府也將投入219億元，於明年2月新學期開始，實施減免私立大專學雜費每年3萬5000元，以縮減公私立學費差距，減輕家庭負擔，並促進教育平權。

陳建仁昨分別聽取衛福部、勞動部說明「有關高齡社會白皮書推動辦理情形」及「庇護工場之定位挑戰與轉型規劃報告」後表示，台灣人口結構快速高齡化，政府各項資源與施政應同時結合產業界、民間組織及社區鄰里資源，才能擴大政策效益，他已責成政委林萬億召開專案小組會議，針對高齡社會白皮書所訂定的績效目標及年度經費需求進行滾動式檢討；另也請林萬億針對庇護工場的定位挑戰及轉型，邀集相關部會、專業委員及企業代表共同與會，提出更具體的解決方案。

陳建仁指出，為營造友善生養育兒環境，去年8月育兒津貼已提高至5000元，達成蔡英文總統育兒津貼加倍目標，至今年8月底，已累計發給33萬811名未滿2歲兒童，托育補助也調高至8500元，第2胎、第3胎再持續加碼發放，每月受益人數達4萬8136人，這兩項措施均已從今年1月起取消排富限制，讓所有未滿2歲兒童均受惠。

他進一步指出，明年政府將再調高托育補助，送托公共化托育由每月5500元增至7000元、準公共托育由每月8500元增至1萬3000元，並針對中低收入戶、低收入戶、弱勢家庭及第2胎以上子女加碼補助，大幅降低家庭育兒托育的負擔。同時，政府也將投入219億元，於明年2月新學期開始，實施減免私立大專學雜費每年3萬5000元，以縮減公私立學費差距，減輕家庭負擔，並促進教育平權。

在推動長照政策方面，陳建仁表示，政府不僅持續增加各部會經費、擴增服務據點，建構完整服務體系與支付給付系統，也積極布建「一鄉鎮一住宿式長照機構」及「一學區一日照中心」，更提高對入住住宿式長照機構補助至每人每年最高12萬元，全面回應國人的照顧需求。自去年7月起，截至今年6月的長照給付支付服務人數已超過47萬人，長照需求服務涵蓋率也達76.9%；另為減輕家庭照顧失能長輩的負擔，衛福部及勞動部也決定將對有全日照護或嚴重依賴照護需要的民眾，採取多元認定方式，免經巴氏量表評估得許可聘僱外籍看護工，估計符合條件的受益人數約60萬人。

托育 育兒津貼 長照

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