【專家之眼】陳揆自誇「連6年歲入歲出有賸餘」的真相

施政績效的宣傳，當然挑好的說，於是訊息的偏頗、不完整，遂成為常態；很多時候，資訊的公布，明明會引起國人的誤解，但只要此一誤解有利於當權者，又何必清楚解釋；曖昧一下，也就糊弄過去了。各級政府機關，皆設有「即時新聞澄清專區」，向來都是澄清外界的可能誤解，未見對於可能造成外界誤解來澄清。

就此而言，「政府」與「詐騙集團」相異者幾希？後者不能課稅，而且一旦被抓到，必須接受法律制裁。

日前行政院通過總規模達3兆元的113年度中央政府總預算案，院長記者會9頁的簡報內容中，有3頁在頌揚施政成果；特別強調財政管理績效：「連6年歲入歲出有賸餘」，並製圖呈現賸餘金額，自106年度之25億元、增加至111年度的4,993億元。但「歲入歲出有賸餘」是甚麼意思？耐人尋味。

根據教育部《重編國語辭典修訂本》，「賸」字通「剩」；是以，「賸餘」為「多餘」、「餘留」之意。按此，政府在一會計年度的歲入與歲出有賸餘，字面的意涵是：歲入減歲出，得出之差大於零；政府花費，用之而有餘、財政有餘裕。但這真是一個天大的誤會。

首先，課稅收入為歲入的主要組成；所謂「量入為出」，預算編製時，稅收估低一點，歲出就無法過度的擴張。一旦執行預算，稅收實徵數大於預算數，決算時，很容易就會出現歲入大於歲出的情形。因此，歲入歲出賸餘的數字，是可以操弄的。

第二，查閱資料顯示，106年度至今，中央政府普通基金債務餘額從5兆3,960億元、攀升至5兆9,520億元；其間除107至108年度略有下跌外（322億元），其餘各年間，中央政府債務節節攀升。在政府財政確實有餘裕的情形下，既有債務若沒有因多還債而減少，也應該維持不變，絕對不會出現，政府財政有餘裕、債務卻又同時增加的情形。此種號稱有剩、而且越剩越多，卻又要持續不斷借錢的「賸餘」，是顛倒是非、混淆黑白、指鹿為馬的「賸餘」。

第三，在債務不斷攀升的情形下，所謂的「賸餘」，很有可能是跟後代子孫「硬借強取」而來的。試想，總預算有歲入歲出賸餘100，另有特別預算，經由舉債因應歲出100。此時，就整體財政收支（總預算加計特別預算）來看，並無賸餘；但只要在宣傳時，刻意轉過頭去不看特別預算、只看總預算，仍然會有歲入歲出賸餘100。這種透過由後代子孫負擔的債務所「創造」出來的「賸餘」，是不折不扣的欺世盜名。

最後，政府有許多本帳，展示其中一本的賸餘，並無法呈現財政全豹。以今年度為例，不考慮國營事業與非營業基金預算，中央政府除年度總預算外，尚有：疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果、海空戰力提升計畫採購、新式戰機採購以及前瞻基礎建設計畫第4期，共四項特別預算。其中，除總預算可能出現「歲入歲出賸餘」外，四項特別預算—由於歲入皆為零—全都是「歲入歲出差短」（短絀）。拿總預算賸餘作為政績宣揚，然後選擇性忘記、不說清楚其他預算的差短，豈無雞鳴狗盜之嫌？