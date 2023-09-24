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消防組工會？政院：消防員是公務員 擬與考試院研商

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
屏東科技園區明揚國際公司大火，造成逾百人傷亡，有4名消防員殉職。記者劉學聖／攝影
屏東科技園區明揚國際公司大火，造成逾百人傷亡，有4名消防員殉職。記者劉學聖／攝影

屏東明揚國際工廠大火造成4名消防員殉職，消防員權益促進會走上凱道，希望組成消防員工會，也有立委表態支持此倡議。行政院今天表示，將持續與考試院研商，積極尋求可能的政策方案。

針對屏東大火導致消防員殉職，行政院發言人林子倫表示，政府了解消防員的心情與訴求，行政院長陳建仁第一時間指示內政部、衛福部等各相關部會進駐現場配合救援，9月23日在立法院專案報告後，也立即趕赴屏東了解救援狀況、探視傷者與慰問罹難者家屬，同時請政務委員林萬億南下屏東，進行跨部會協調，積極協助地方政府救災及善後事宜。

林子倫說，對於社會各界所提到開放消防員籌組工會一事，因消防隊員具有公務員的身分，相關制度調整需經通盤性考量，行政院將持續與考試院研商，積極尋求可能的政策方案，期盼在兼顧穩定公務體系及提升消防員權益的情況下，精進對於消防隊員的保障。

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