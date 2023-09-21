長照政見成標配？賴清德、柯文哲喊增補助 專家憂債留子孫

長照政見成為總統大選標配！民眾黨總統參選人柯文哲今天提出建構2300億元「長照保險」，4大好處當中包含住宿機構補助擬增3倍，從現在每人每月1萬，增加到每人每月3萬。民進黨總統參選人賴清德今天則提出「長照3.0」政見，針對重度失能者，將增加住宿式機構服務量能，包括興建更多住宿機構，以及將住宿機構補助提高到每月最高1.5萬，一年最高18萬元，但對於財務來源他稱尚穩健，未來會另闢財源。

「大家拚命開支票，亂喊價債留子孫，如果沒辦法開辦長照保險制，哪裡來的錢？」台灣長期照顧發展協會秘書長余志松表示，以老人平權觀點來看，現行長照2.0提供居家、日照服務，一般民眾僅需自付額16%，政府補助84%，民眾如果選擇住宿機構，政府每月最高僅1萬元補助，若以每月住宿機構費3.5萬元至4萬元計算，政府僅補助使用住宿機構民眾28%「是變相懲罰」，他認為政策都必須要有足夠財源支應。

衛福部長照司副司長吳希文表示，針對住宿機構佈建，希望透過獎勵計畫補助，在115年前於沒有住宿機構或資源不足區佈建6500床，也會強化照服員形象、職業培訓，讓學生願意投入職場，包括配合教育部新南向計畫，媒合學生就讀相關科系，國內則透過教育部展翅計畫，讓學生接受培訓到機構服務，無論本國或外國學生，薪資待遇、福利也希望相同，相關試辦計畫經規劃後將會公告。

柯文哲指出未來要做長照保險，對此，吳希文表示，目前長照資源還在佈建階段，希望持續提升服務量能，因此仍決定以指定稅收作為長照基金來源，佈建資源等財務運用上才會更有彈性，而目前長照基金仍屬於穩健狀況，每年長照基金收入比財政部預估多，仍足以支應長照費用支出，包括居家式、社區式服務等也持續採取給支付方式，讓民眾能在地安老。