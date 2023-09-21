政院通過囤房稅 2.0草案 時力批宣示意義大於實質效果

行政院會今日通過被視為囤房稅2.0的房屋稅條例修正草案，將送至立法院審議。時代力量發言人余佳蒨表示，蔡英文總統在執政8年的最後半年，終於讓行政院落實了2015年的政見，提出院版囤房稅草案，這是宣示意義大於實質效果的閹割版囤房稅，稅率不如過去的時力版版草案，效果不如時力即將提出的全國統一空屋稅。

余佳蒨指出，時代力量自2016年進入國會以來，一直力推房市稅制改革，過去除了率先提出囤房稅草案，本會期更會提出新版的空屋稅草案，增加空閒置房屋的租稅負擔，逼出空屋進到買賣或出租市場，讓年輕人租得到也買得起。

余佳蒨呼籲，明日立法院即將開議，請朝野各黨動起來，優先排審囤房稅、空屋稅草案，力拚本會期三讀通過，實現延宕多年的居住正義。