716居住正義承諾 陳之漢、黃國昌呼籲民進黨政府別忘記

網紅「館長」陳之漢、前立委黃國昌與巢運等社運團體今天到行政院與立法院，要求在立法院最後一個會期盡速提出政院版居住正義的草案。

陳之漢強調相信國民黨、民眾黨與時代力量等在野黨會在這會期提出草案修法，公民團體都在看民進黨立委敢不敢擋。黃國昌高分貝質問民進黨716提出的訴求都是民進黨6年前司改國是會議許下的承諾，6年過去都跳票，民進黨只會用「研議」當藉口推託。

國民黨立委李德維、民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委陳椒華都出席力挺716「公平正義救台灣」行動的公民，強調不會忘記所許下的承諾，李德維希望行政院拿出配套法案，也會跟在野黨合作拿下立法院召委排法案，陳椒華表示對這會期通過居住正義的草案雖感悲觀，但還是會表態力挺。