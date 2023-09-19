慶賀雙十國慶 外交部推「眾志成城 台灣向前」影片

為慶祝今年雙十國慶，外交部特別製作「眾志成城，台灣向前」國慶影音短片。外交部指出，該短片包括「民主台灣，自信向前」、「堅韌台灣，踏實向前」、「創新台灣，永續向前」及「魅力台灣，多元向前」四個段落，分別呈現我國在民主、外交、經濟、文化領域的發展成果與多元豐富，並以跑步畫面串接各個片段，彰顯我國社會欣欣向榮及人民團結向前的景象。

外交部表示，在「民主台灣，自信向前」片段，以民主選舉、國民法官、集會遊行及多元包容等元素，呈現我國致力守護民主自由價值，以及保障人權法治的成果。我國公民社會健全活躍，人民生活富庶安和。

而在「堅韌台灣，踏實向前」的片段，外交部表示，主要呈現我國過去一年來重要的外交成果，依時序聚焦於協助土耳其救災及賑濟災民、捷克眾議長率團訪台、蔡總統「民主夥伴共榮之旅」出訪瓜地馬拉和貝里斯並過境美國、友邦及理念相近國家支持我國參與世界衛生大會、外交部長吳釗燮訪問捷克、副總統賴清德擔任總統特使出席巴拉圭新任總統就職典禮、蔡總統出訪史瓦帝尼王國等外交事件，並搭配我國援助友邦合作計畫等畫面，展現我國回饋國際社會的具體行動，是國際間的良善力量。

另外，在「創新台灣，永續向前」的片段，外交部說，強調我國堅實的經濟及科技實力，尤以在晶圓半導體、生物科技、機能性紡織、人工智慧、國艦國造、智慧農業、離岸風電等產業的研發成果，足證台灣是全球民主供應鏈中不可或缺的重要夥伴。

至於「魅力台灣，多元向前」的片段，外交部指出，內容含括今年台北國際龍舟賽、世界棒球經典賽等運動賽事，以及光彩絢爛的台北燈會及大稻埕夏日節煙火秀、自由多元的台灣宗教風貌、原住民文化及馳名國際的美食等，展現台灣深厚的文化底蘊和社會的多元魅力。

外交部表示，今年國慶短片完整版全長約5分鐘，並製作中、英、法、俄、西班牙、阿拉伯、泰國、越南等13種語文版，同步上掛外交部官方網站、臉書、Instagram及X等社群媒體，歡迎國內外民眾踴躍點閱及轉載分享。