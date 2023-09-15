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新光長公主吳欣盈比利時婚禮連王后都來了！老公有貴族頭銜

新光長公主吳欣盈比利時婚禮連王后都來了！老公有貴族頭銜

聯合新聞網／ 綜合報導
擷自吳欣盈臉書
擷自吳欣盈臉書

現任立法委員吳欣盈在如願生子後，選擇在台灣時間9月9日，在老公雷諾·范德埃爾斯特（Renaud van der Elst）的家鄉比利時舉行城堡婚禮。由於老公具有貴族頭銜，連比利時王后瑪蒂爾德（Mathilde）也受邀婚禮現場，恰逢兒子剛好滿7個月，從曝光的照片中顯示，吳欣盈的愛兒還抓著王后的手指頭不放，十分俏皮可愛。

吳欣盈今(15)日上午在臉書PO出4張照片，表示自己已在9日於老公的家鄉比利時完成補辦婚禮，當天選擇老公姐姐於2006年一樣的城堡和教堂結婚，兩人在親友的灑花和環繞下，圓滿舉行了婚禮儀式。吳欣盈在臉書並感性地說，「我們都非常珍惜這段繞了半個地球，輾轉了十多年才得到的幸福。人生不是一條筆直的道路，經歷了蜿蜒及起伏，執子之手，珍惜當下擁有的幸福」。

特別是，由於老公具有比利時的貴族頭銜，當天婚禮上還出現一名重量級貴賓，現任比利時王后瑪蒂爾德（Mathilde）也盛裝出席兩人的婚禮。吳欣盈說：「比利時王后瑪蒂爾德也親自來祝賀。寶寶當天剛好滿七個月，還抓著王后的手指頭不放！」。

擷自吳欣盈臉書
擷自吳欣盈臉書
吳欣盈於比利時補辦婚禮，幸福洋溢。擷自吳欣盈臉書
吳欣盈於比利時補辦婚禮，幸福洋溢。擷自吳欣盈臉書

吳欣盈 比利時 婚禮

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