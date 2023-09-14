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郭副手保密到家 先前傳是林志玲 曾馨瑩問「真的嗎？」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘（左）下午與老婆曾馨瑩（右）先前參訪赤峰商圈。記者蘇健忠／攝影
鴻海創辦人郭台銘（左）下午與老婆曾馨瑩（右）先前參訪赤峰商圈。記者蘇健忠／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘今上午舉行記者會，宣布由資深藝人賴佩霞擔任副手。郭台銘表示，賴佩霞是唯一正式邀請，也談過三、四次的人選，其他都不予置評，他並透露妻子曾馨瑩也是前天才曉得，直呼「我保密到家」。

郭台銘在宣度副手前，外界眾說紛紜，除了一開始被點名的立委高金素梅、藝人林志玲及賈永婕等，日前更傳出金管會前副主委李紀珠、台大財金系教授陳嫦芬等，不過皆被當事人否認。

郭台銘今受訪時笑說，前幾天一直被記者追問，「我們說也不是，不說也不是，」深怕一透露出去賴佩霞就不來了，今天就沒這記者會。

郭台銘也說，妻子曾馨瑩也是前天才曉得副手人選，先前「傳出有某個好朋友兼模特兒的，」曾馨瑩還問「真的嗎？」郭笑說，「表示我保密到家，我也不能說不是。」

郭台銘 記者會 模特兒

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