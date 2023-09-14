侯友宜預計訪美後請假投入選戰 藍綠攻防一觸即發

國民黨總統候選人、新北市長侯友宜14日起訪美8天7夜，接下來何時請假投入選舉，藍綠已做好攻防準備。侯方研擬21日返台後，26日議會定期會前請假，但侯尚未做出最後決定，也有人建議他27日參加完市政會議後再請，但別去下午議會施政報告，謹慎小心就怕被貼「落跑市長」標籤。綠營雖認為藍營在議會有人數優勢，但也已做好全力猛攻準備。

新北市議會定期會表訂27日舉行市長「施政報告」，藍營地方人士指出，黨團已做過多次沙盤推演，侯若27日去議會等於給綠營「送頭」，且侯近期都在準備訪美， 21日訪美後回台沒太多時間準備施政報告，26日前侯就會請假投入戰鬥模式。

侯陣營人士指出，要不要去施政報告，內部有不同聲音，但先前「板橋疑似餵藥案」侯仍主動親自出席議會，要不要直球對決，市長還在考慮中。

侯營有人建議，侯可循韓國瑜模式，返台參加27日例行的市政會議後，親自向市民告假，並發表宣言投入選戰，但下午議會施政報告不可控因素太多，「千萬不要參加」。

新北市議長蔣根煌認為，侯市長起步已比其他候選人還要晚，既已決定接受國民徵召爭取大位，背負許多人下架民進黨的期望，適當時間應請就請。

國民黨團書記長廖先翔表示，無論是誰來報告，重點在報告本身能夠符合民眾對未來的想像，若市長請假，三位副市長在各種市政領域也都相當嫻熟，但要把參選決心與理由講清楚。

民進黨團總召鄭宇恩說，市長若請假不來議會施政報告，就證明他根本無法一心二用，他過去競選連任講的能兼顧市政根本做不到，愧對當初投給他的115萬餘位市民。

至於侯友宜若親自到議會報告，綠營將如何應戰，鄭宇恩直言，「侯友宜不可能來」，他們已經做好市長不來的準備。

民進黨地方選務人士表示，侯市長在不在、預算審不審都是重點，但有議長蔣根煌與國民黨議員人數優勢，民進黨恐是無力回天，但會比上半年更強烈攻，不論換誰來做報告都是「落跑市長成真」，攻擊力道會更強。

選務人士強調，接下來會展現更強烈的焦土政策，凸顯「有功是侯友宜，有過是行政機關」，新北若出重大災情或是重大工安意外，已請假的侯友宜，是否要出來面對。