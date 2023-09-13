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黃國昌汐止老家爆違建 新北市府未拆他自己要整棟拆了

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
時代力量前立委黃國昌本人及兒女在汐止的地遭批爆違規設置停車場，新北市府日前聯合稽查，發現仍未具體改善，因此依法裁處行為人6萬元罰鍰。圖／新北城鄉局提供
時代力量前立委黃國昌本人及兒女在汐止的地遭批爆違規設置停車場，新北市府日前聯合稽查，發現仍未具體改善，因此依法裁處行為人6萬元罰鍰。圖／新北城鄉局提供

前立委黃國昌今天在臉書說明老家違建處理進度，他說，既然有越界國有地情形，目前所有權登記在他名下，就負責處理，上個月已經找了工班進場拆除，因為房屋結構的關係，近期會將老家全棟拆除。

黃國昌表示，7月14日國產署透過媒體放話，他才知道原來父母30多年前蓋的老家，有越界國有地情形，該怎麼做就怎麼做；7月17日收到國產署通知後，當天繳納使用補償金1萬2744元，依國產署公文指示，正式申請租用，8月下旬國產署突然通知不能承租，要求騰空返還。

黃國昌指出，他聯繫相關單位到場指界，8月21日由公務員指界完成，23日自行找工班拆除，8月31日拆除完成，上周五經國產署、汐止地政事務所、新北市地政局三個單位聯合派員會勘後，確認越界之地上物，已騰空返還。越界的部分拆除完成，接著必須處理老家後面存在的部分既存違建。

黃國昌說，除了新北市政府官員回覆媒體時所述，指他老家後面有一部分屬於2009年6月25日以前的既存違建，屬於類型D，目前拍照列管外，他沒有收到新北市政府任何行政處分。

黃國昌表示，依新北市違章建築拆除優先次序表規定，D 類別且未經排定拆除期程，或未列專案者，由本府拆除大隊拍照建檔列管，不另行寄發行政處分，新北市政府只拍照列管，沒有寄發行政處分的措施，確實是依法行政。

黃國昌指出，既然他老家後面有部分存在既存違建的情形，新北市府沒有要求拆除，他自己處理，不會就此放著，讓問題延續到下一代，造成孩子日後可能的困擾。

黃國昌表示，老家屋齡很久了，當初的建築工法，恐無法只拆除後面被認定是既存違建的部分，否則會影響到房屋結構安全，他和家人討論後，決定儘速設法將家人安頓好後，依法申請拆除執照，將老家全棟拆除。

黃國昌說，身為人子，這段期間看到老父老母擔心害怕，令他深感愧疚；現在最大的期盼，就是希望在拆除完畢後，讓兩老安心，歸於平靜。

黃國昌表示，老家即將要拆了，看著牆壁上孩子的塗鴉，有些回憶確實讓人捨不得，但他相信，只要一家人在一起，即使換了個地方，家依舊是最溫暖的避風港。

前時代力量立委黃國昌。圖/聯合報系資料照
前時代力量立委黃國昌。圖/聯合報系資料照

黃國昌 國產署 違建

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