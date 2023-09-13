黃國昌汐止老家爆違建 新北市府未拆他自己要整棟拆了

前立委黃國昌今天在臉書說明老家違建處理進度，他說，既然有越界國有地情形，目前所有權登記在他名下，就負責處理，上個月已經找了工班進場拆除，因為房屋結構的關係，近期會將老家全棟拆除。

黃國昌表示，7月14日國產署透過媒體放話，他才知道原來父母30多年前蓋的老家，有越界國有地情形，該怎麼做就怎麼做；7月17日收到國產署通知後，當天繳納使用補償金1萬2744元，依國產署公文指示，正式申請租用，8月下旬國產署突然通知不能承租，要求騰空返還。

黃國昌指出，他聯繫相關單位到場指界，8月21日由公務員指界完成，23日自行找工班拆除，8月31日拆除完成，上周五經國產署、汐止地政事務所、新北市地政局三個單位聯合派員會勘後，確認越界之地上物，已騰空返還。越界的部分拆除完成，接著必須處理老家後面存在的部分既存違建。

黃國昌說，除了新北市政府官員回覆媒體時所述，指他老家後面有一部分屬於2009年6月25日以前的既存違建，屬於類型D，目前拍照列管外，他沒有收到新北市政府任何行政處分。

黃國昌表示，依新北市違章建築拆除優先次序表規定，D 類別且未經排定拆除期程，或未列專案者，由本府拆除大隊拍照建檔列管，不另行寄發行政處分，新北市政府只拍照列管，沒有寄發行政處分的措施，確實是依法行政。

黃國昌指出，既然他老家後面有部分存在既存違建的情形，新北市府沒有要求拆除，他自己處理，不會就此放著，讓問題延續到下一代，造成孩子日後可能的困擾。

黃國昌表示，老家屋齡很久了，當初的建築工法，恐無法只拆除後面被認定是既存違建的部分，否則會影響到房屋結構安全，他和家人討論後，決定儘速設法將家人安頓好後，依法申請拆除執照，將老家全棟拆除。

黃國昌說，身為人子，這段期間看到老父老母擔心害怕，令他深感愧疚；現在最大的期盼，就是希望在拆除完畢後，讓兩老安心，歸於平靜。