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遭國民黨指與基泰、超思、光電連結深 民進黨嗆告

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨揭基泰、超思案指向翁茂鍾案要角，民進黨嗆告。本報系資料照
國民黨揭基泰、超思案指向翁茂鍾案要角，民進黨嗆告。本報系資料照

超思進口巴西蛋爭議延燒，國民黨昨舉行記者會，指超思、基泰、光電，背後都跟民進黨有千絲萬縷的關係。民進黨發言人張志豪今天回憶，國民黨作為最大在野黨，卻一再抹黑、造謠，民進黨已委請大選律師團蒐證，不排除進行法律行動。

國民黨昨天舉行記者會指控，從超思、基泰、光電，背後都跟民進黨有千絲萬縷的關係，呼籲民進黨總統參選人賴清德出面說清楚講明白。國民黨立委參選人廖偉翔指出，光電弊案喬地、司法收賄喬事、採購橋標案圖利，背後根本是同一組人運作，影響範圍從建案、光電、農業、司法無所不包，完全不是農業部長陳吉仲口中的愛國商人。

張志豪表示，國民黨昨天的指控，相關當事人都有出來說明澄清，案件並不相涉，民進黨要質問國民黨，作為最大在野黨，一再用這樣指控抹黑的方式，請問超思跟基泰有任何關聯嗎？根本毫無關聯，而且毫無事實根據。

張志豪說，正告國民黨，要開記者會要有事實根據，如果毫無事實根據，卻一再造謠、抹黑、攻擊，民進黨已委請大選律師團針對其言行進行蒐證，如果涉及觸法的部分，民進黨不排除進行法律行動。

民進黨 國民黨 超思 張志豪 賴清德 廖偉翔

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