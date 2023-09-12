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批藍白親人干政 民進黨：高虹安就是林姿妙

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨發言人張志豪。記者潘俊宏／攝影
民進黨發言人張志豪。記者潘俊宏／攝影

國民黨宜蘭縣長林姿妙涉貪案昨起進入第三次準備程序庭，民進黨發言人張志豪今天表示，國民黨應該先針對林姿妙和新竹市長高虹安「藍白執政、家人干政」的疑慮深自檢討。但最近一連三場記者會，國民黨內容不僅炒冷飯、更無的放矢潑髒水，甚至對民進黨及主席賴清德進行毫無事實根據的誹謗抹黑，完全是惡質的選舉奧步。

張志豪說，國民黨無疑是為自家立委王鴻薇收受基泰建設30萬元政治獻金轉移焦點，甚至一堆國民黨人也收受基泰政治獻金，國民黨應該主動說明是否跟基泰建設好關係，而不是刻意離題胡扯。

張志豪表示，國民黨記者會不斷造謠抹黑，進行負面選舉，但對自家人包括林姿妙、雲林縣議長沈宗隆、澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪，始終雙重標準、閃躲迴避，更別說道歉檢討。他要反問國民黨，與其頻開記者會潑髒水，到底何時才會針對國民黨人涉貪鄭重向國人道歉？國民黨不曾就政策進行理性論辯，反而不斷造謠抹黑攻擊，拉低民主選舉格調，大開民主倒車，終將被選民唾棄。

張志豪說，不只是林姿妙涉貪遭起訴，高虹安也因助理費案遭起訴，甚至爆發豪宅、豪車等不當利益爭議，藍白的在野大聯盟未成，卻已組成「護貪大聯盟」。林姿妙及高虹安，兩人不僅都是涉貪遭起訴，共同點就是好友或家人干政，一個是女兒被爆在官邸指揮官員、幫忙批公文，另一個則是疑似男友干預市政，就連前文化局長錢康明都質疑，高虹安市長的好朋友會單獨約市府人員或市府秘書到外面談事情，顯見「高虹安就是國民黨的林姿妙，林姿妙則是民眾黨的高虹安。」

國民黨 林姿妙 高虹安 基泰建設 錢康明

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