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高虹安接受沒申報的豪車豪宅 民進黨批柯文哲雙標王

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
新竹市長高虹安被爆料接受未申報的豪車接送、住豪宅，民進黨今天舉行記者會，要求民眾黨主席柯文哲面對高虹安爭議。圖／民進黨提供
新竹市長高虹安被爆料接受未申報的豪車接送、住豪宅，民進黨今天舉行記者會，要求民眾黨主席柯文哲面對高虹安爭議。圖／民進黨提供

新竹市長高虹安接受未申報的名車接送，住豪宅，民進黨今天舉行記者會，要求民眾黨主席柯文哲面對高虹安爭議。民進黨發言人張志豪表示，柯文哲說過，貪汙來自縱容，長官不可能不知情。柯文哲必須說清楚，民眾黨如果有黨紀，應該好好自清，而不是面對愛將就雙標。

民進黨總統參選人賴清德競辦發言人趙怡翔表示，柯文哲和新北市長侯友宜一樣擁有多重身分，在各身分上出現人設崩壞，形象翻船，2014年及2018年柯文哲參與政治，是以改變成真及看見改變為主軸，經歷八年台北市長任期的柯文哲，現在身兼民眾黨主席、總統參選人，結果在各層面都離大家心目中的新政治，愈來愈遠。

趙怡翔說，柯文哲是最典型的雙標王，只會罵別人很大聲，但對愛將涉貪無視人民觀感，包庇縱容到底，對高虹安更是全力護航。

趙怡翔表示，高虹安當市長沒多久，每天除了在棒球場四處挖地外，市政停擺，除了先前涉及詐領助理費遭檢方起訴，近期又爆出名車豪宅等爭議，廉政署已出手處理，柯文哲從不指責愛將，也沒有黨紀處理，完全不顧社會觀感，昨天竟以汙名化批評證實曾見到高虹安搭乘名車的前文化局長錢康明。

趙怡翔指出，柯文哲用雙標袒護愛將，縱容一堆貪腐愛將，競選辦公室主任陳亞麟在枋寮鄉長涉貪遭起訴，及市長任內勞動局長陳信瑜涉貪，另殯葬處、公燈處等市府官員及公務員涉貪達108人，墮落的速度，著實令人瞠目結舌。

趙怡翔說，柯文哲在新竹選哲之友會成立大會時說，希望讓台灣成為正常的國家，下一任總統的第一個條件就是不能貪汙，最大諷刺的是涉貪的高虹安就站旁邊，看來這已不是瞎挺愛將，是愛將就是愛將，在柯文哲眼中怎麼可能是貪汙，只要是柯文哲愛將就叫清廉，一切以柯文哲標準說了算。

柯文哲 高虹安 趙怡翔

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