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平復國家不法 蔡總統向受難者致歉
蔡英文總統昨天出席「誌過去，致未來－平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，親自頒發名譽回復證書，由受難者呂昱及已故受難者蔡焜霖的兒子蔡炎龍接受。她致詞表示，這是台灣第一次舉辦平復國家不法的儀式，許多前輩在威權時期受到國家不法的侵害，她要代表政府致上最深的歉意。
被害者與家屬代表致詞時紛紛提及受難者逐漸凋零，政府應透過法律，加速究責當年的加害者，蔡炎龍則說，其實家屬已經準備好要原諒，但不知道要原諒誰。
蔡總統表示，會記得前輩所交代的事情，也希望在任期結束之前，能夠將工作再往前推進。她並表示，威權時代的每一位被害者的遭遇，都不只是一個人的故事，而是大家要共同面對的一整個時代的歷史，探究這些歷史的真相，修復傷痕，取得諒解。
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