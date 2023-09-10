聽新聞
test
0:00 / 0:00

平復國家不法 蔡總統向受難者致歉

聯合報／ 記者劉宛琳／台北報導
蔡英文總統。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統。記者潘俊宏／攝影

蔡英文總統昨天出席「誌過去，致未來－平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，親自頒發名譽回復證書，由受難者呂昱及已故受難者蔡焜霖的兒子蔡炎龍接受。她致詞表示，這是台灣第一次舉辦平復國家不法的儀式，許多前輩在威權時期受到國家不法的侵害，她要代表政府致上最深的歉意。

被害者與家屬代表致詞時紛紛提及受難者逐漸凋零，政府應透過法律，加速究責當年的加害者，蔡炎龍則說，其實家屬已經準備好要原諒，但不知道要原諒誰。

蔡總統表示，會記得前輩所交代的事情，也希望在任期結束之前，能夠將工作再往前推進。她並表示，威權時代的每一位被害者的遭遇，都不只是一個人的故事，而是大家要共同面對的一整個時代的歷史，探究這些歷史的真相，修復傷痕，取得諒解。

這場活動由內政部主辦，出席者包括蔡總統、行政院長陳建仁、國家人權委員會主委陳菊、內政部長林右昌法務部蔡清祥等。

受難者 內政部 蔡英文 林右昌 蔡清祥 陳菊 法務部 陳建仁

延伸閱讀

頒發名譽回復證書 蔡英文：轉型正義腳步沒有停歇

林右昌與賴品妤瑞芳拜廟吃美食 讚龍鳳腿、胡椒餅一絕

替代役7萬人次服務公傷退役者 林右昌：好政策產生效益

提醒陳吉仲採取作為 林右昌：不要讓菜價變成新議題

相關新聞

平復國家不法 蔡總統向受難者致歉

蔡英文總統昨天出席「誌過去，致未來－平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，親自頒發名譽回復證書，由受難者呂昱及已故受...

陳建仁：政府持續進行威權象徵的處置 照顧受難者創傷

行政院院長陳建仁今天出席「誌過去，致未來－平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，他再臉書表示，內閣團隊代表政府，以誠...

前省府秘書長翁明志爆料 選民領嘸賄款衝民進黨部要錢

福建省政府前秘書長、民進黨金門縣黨部首任主委翁明志今天凌晨在臉書「大義滅親」爆出現任主委暨金門縣議員蔡其雍在議員選舉過程...

摩洛哥強震 外交部：暫無台灣人受影響

摩洛哥發生強震，外交部表示，已立即請兼轄摩洛哥業務的駐普羅旺斯辦事處瞭解相關災情，經查目前暫無台僑或台灣人受到影響，外館...

頒發名譽回復證書 蔡英文：轉型正義腳步沒有停歇

法務部接手促轉會轉型正義工作，今天舉辦「誌過去 致未來─平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，蔡英文總統出席並頒發名...

台灣首度舉辦平復國家不法儀式 蔡英文向受難者致歉

蔡英文總統今天出席出席「誌過去，致未來－平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，她致詞表示，今天台灣是第一次舉辦平復國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦