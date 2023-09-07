綠稱「合法、要證據、嗆告、選舉操作」 李艷秋：一定出事了

巴西進口蛋爭議未歇，資深媒體人李艷秋今天在臉書表示，民進黨話術一等一，賴清德混淆是非黑白的本事更是一流；民進黨面對社會質疑，只要說出四個關鍵詞，那就表示一定出事了。

李艷秋指出，這四個關鍵詞就是「一切合法」、「有證據就提出來啊！」、「再說就告你」、「都是為選舉的政治操作」。回頭想想，政府有多少國家隊？口罩、快篩、疫苗、雞蛋、光電、打詐、前瞻，哪一個乾乾淨淨？哪一個不是花錢無底線，預算見不得光？還有黑金一串粽、顧問通緝犯一家親、抄襲論文一條鞭，這些事被質疑的時候，民進黨不都是拿這幾句關鍵詞，企圖粉飾掩蓋嗎？

李艷秋表示，民進黨話術一等一，農業部長陳吉仲對外說，多虧他們進口雞蛋專案政策奏效，消費者才可以買到便宜雞蛋，但沒說是拿了人民的錢去給進口商，國人吃了用自己錢買的貴雞蛋，還要謝主隆恩。

李艷秋表示，賴清德混淆是非黑白本事一流，說打擊黑金、槍、毒、詐騙需要國會過半才能修法，所以希望立法院民進黨過半，積極修法，確保執政順利，但賴長期主政的台南已是黑金之都、弊案之城，民進黨國會過半完全執政近8年，賴竟然可以臉不紅氣不喘地發表如此無恥的說法。

李艷秋指出，台灣這次選舉的關鍵詞只有一個，那就是政權輪替；這樣所有的弊案才有水落石出的可能，選民要的很簡單，就是揭弊，非綠陣營必須拿出能力和行動揭發執政者的弊端。

李艷秋指出，誰模模糊糊搞曖昧，幻想和民進黨選後合作組政府，或者以為中華民國掛嘴邊就會有票，恐怕都劃錯了重點，如何清查弊案、清除唯綠是從的貪官，才是選民，尤其中間選民投票的依據。

李艷秋說，民進黨靠四句關鍵詞想要總統、國會全拿，繼續完全執政，四年才做一次國家主人的選民，吞得下去嗎？