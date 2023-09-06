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65歲以上健保費全免？政院：恐排擠社福預算 不宜貿進

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
行政院發言人林子倫表示，全額補助65歲以上長者健保費，可能排擠其他社福預算，不宜貿然躁進。記者杜建重／攝影
行政院發言人林子倫表示，全額補助65歲以上長者健保費，可能排擠其他社福預算，不宜貿然躁進。記者杜建重／攝影

國民黨與民眾黨總統參選人先後拋出65歲以上健保費全免的政見，外界好奇行政院是否跟進？行政院今下午與衛福部進行討論，政院發言人林子倫說，全額補助65歲以上長者健保費，可能排擠其他社福預算，不宜貿然躁進。

林子倫表示，蔡總統上任後持續強化對於長者及弱勢族群的照顧，長照預算自2016年的50億元大幅增加至明年度的876億元；同時，明年度政府編列社會福利支出亦達7917億，為歷年最高。政府將持續結合各項政策，建構有利於高齡者健康、安全及終身學習之友善環境。

林子倫表示，目前全國65歲以上長者共計約412萬人，2022年應負擔保費約395.2億元，其中中央及地方政府共補助209.1億元，民眾實際負擔177.8億元。該年齡族群佔總保險人口約計17％，隨著台灣持續邁向超高齡社會，醫療費用將隨人口高齡化逐年上升，倘若單只全額補助65歲以上長者健保費用，健保基金並未能因此增加，醫療支出與醫療品質同樣未能提昇，反倒可能因此排擠其他社福相關預算，影響其他弱勢族群。

林子倫表示，各縣市現行對於長者及弱勢族群健保費補助標準並不一致，中央政府目前已針對高齡、身心障礙、中低收入等弱勢族群提供相關補助，但部分屬第六類投保對象，未獲得現有社福機制補助且收入未達一定門檻的長者，生活可能面臨嚴重經濟壓力。他指出，行政院已請衛福部就其實際情況進行了解評估，以做未來政府盤點各項社福措施時的政策研擬基礎，相關政策若要行進一步規劃，亦須先就其預算規模及照顧範圍詳盡試算及充分評估，並在審慎衡酌公平性及財政負擔後，再報行政院進行核定。

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