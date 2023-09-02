賴清德下鄉拜票搏感情 若「凍蒜」招待來總統府喝茶
副總統賴清德今天到彰化縣溪湖鎮，談到他有一個夢想，希望台灣各縣市均衡發展，未來順利當選總統後，他將建立中央官員與地方密切連繫的管道，地方有需求，中央全力幫忙改善基層建設。
賴清德說，過去擔任台南市長，深知若沒中央協助，地方首長寸步難行很難做事情，因此大家幫忙他當選下屆總統，他會建立中央官員與基層密切連繫的管道，鄉鎮公所得到代表會支持的計畫提出來，中央趕快處理和改善基層建設。
「直轄市走一步，其它縣市原地踏步，沒用。」他表示，他有個夢想希望台灣平均發展，22個縣市手牽手一起走1步也好，他不只建立中央和地方合作推動基層建設，還要推動地方產業、地方創生、社會企業，讓年輕人可以返鄉創業，台處處都能安居樂業。
賴清德還說，受到地方熱情歡迎，他不知如何回報，想來想去，若能當選總統就請大家喝茶，來總統府玩，民主就是人民作主，人民是國家的主人，總統府是總統、副總統上班的地方，產權是人民的，屆時他會洗乾淨杯子，泡熱茶等待大家去喝茶。
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