前藍委陳學聖開直播斷言：郭台銘登記參選機率很低

國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇藉國民黨智庫場地，開直播分析鴻海創辦人郭台銘參選的影響，預言「郭台銘登記機率很低」，陳學聖直言「名利不可兼得」，郭台銘若當選總統，很難做到利益迴避；何志勇則笑稱行政院長陳建仁跟進國民黨總統參選人侯友宜政見，侯還沒當選，就已經在當總統。

陳學聖說，名利不可兼得，美國前總統川普很有錢，但郭台銘的財富是川普的三倍，台灣的量體比美國小很多，郭台銘占台灣經濟的比率，遠大於川普之於美國。如果郭台銘真的當選總統，很難做到利益迴避。

陳學聖舉例，國安基金是政府在操作，如果國安基金護盤，護到郭台銘家族的股票，民進黨會怎麼攻擊？其次，總統外交訪問，會有財經界人士陪同，接續之後的投資，並且會有「前金」給當地政府，這些前金表面是「借」，其實不用還。如果是郭台銘當總統，反對黨就會質疑，這些「前金」，是不是為後面郭家自己的事業開路？這些是解釋不完的。

何志勇也以鴻海集團的總負債2.4兆元為例，央行每升息一碼，鴻海就虧60億元，郭台銘個人的持股差不多會虧6億元，所以貨幣政策會與郭的資產掛勾在一起，財富反而變成郭的原罪，被民進黨貼上「圖利」的標籤。

陳學聖分析郭台銘參選到底的可能性，他認為機率很低，生意人很清楚，殺頭生意有人做，賠本生意沒人做。郭台銘一定有做內參民調，他的民調在10%上下，而且已經到頂，之後只會往下走。

陳學聖提到，郭台銘宣布參選，是為了要有叫牌權，但是過去出來站台挺郭的議長們，在郭宣布要參選之後，反而沒人表態支持。因為這些大老當初支持郭台銘，是要郭來整合非綠，而不是郭獨立參選，反而讓情勢更混亂。

陳學聖以2000年大選，宋楚瑜宣布參選的陣仗來對比，「那時候是宋楚瑜坐主位，張昭雄坐旁邊，後面一排政治人物」，這才能象徵有實力、兵強馬壯。這次郭台銘參選表面上說「不想麻煩大家」，其實是叫不動人了。現在只剩下公關公司在幫郭台銘，那是為了賺錢。

陳學聖說，他知道郭台銘一腔熱血想報國，但是困難重重，不是說商人不能從政，但富可敵國的企業家要當選總統，有現實的困難。如果被徵召的是郭台銘，會遇到的砲火會遠大於現在的侯友宜。侯友宜頂多是比較保守，本身沒有什麼缺點，現在郭台銘大家都在傳其弟弟做綠能，這種話是傳不完的，「名」跟「利」沒有辦法兼收。

針對當下的選情，陳學聖認為在野陣營已經利空出盡，反而是民進黨總統參選人賴清德已被輿論邊緣化，因為相較於在野的三咖督，賴清德沒有話題，說什麼或做什麼都沒人在乎，這在選舉是危險的事。

何志勇認為，要吸引中間選民，就要不斷丟政見，一開始可能大家覺得無所謂，但繼續丟，市場區隔就出來了。像上周丟出巴氏量表，陳建仁就跟進，所以有人說侯友宜還沒當選，已經在當總統了。