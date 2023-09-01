影/林為洲：兩岸安全不安全數字會說話 7成年輕人擔心戰爭
國民黨黨團首席書記長李德維、立委林為洲上午在黨團舉行「蔡政府執政留下最嚴重的爛尾樓．將國家帶向戰爭險境！」記者會。林為洲表示，台灣到底安不安全以數字來說話。批評政府真的在乎年輕人的未來？指民調顯示18-29歲的年輕人，有七成六擔心兩岸開戰，兩岸安全不安全，數字會說話。
林為洲質疑戰爭可能性低？為何軍費暴增延長兵役？明年還編列超過6千億的國防預算，代表兩岸關係緊張；還有自願役急退伍，人數暴增。是生涯規劃？還是兩岸緊張？
林為洲指出兩岸緊張重要指標為1.義務役役期四個月延長至一年、2.軍事教育召集5-7天延長至14天、3軍事教育召集二年一訓改為一年一訓、4.明年國防預算突破6800億元。
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