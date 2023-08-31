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她指國民黨盲劍客殺商周小編壯膽 凸顯「鐵達尼現象」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
資深媒體人黃光芹。 圖／引用自黃光芹臉書
資深媒體人黃光芹。 圖／引用自黃光芹臉書

商業周刊臉書粉專小編整理4位總統參選人AI圖文政見，唯有國民黨總統參選人侯友宜的部分用「………」帶過，引發侯辦反彈。資深媒體人黃光芹今天在臉書表示，國民黨對商周小編的集體霸凌，只凸顯了國民黨的「鐵達尼現象」。

黃光芹說，她花了一些時間還原「點點點」事件原委，發現這只是一場國民黨為了總統選戰而發動的「張飛打岳飛」大亂鬥。商周小編設定的主題範圍是晶圓山和手機河，明白歸類在4位參選人的科技政見，但她查遍google有關侯友宜的科技政見，的確付之闕如。

黃光芹指出，國民黨事後補提給商周的政見內容也文不對題，講的是能源和環境政見，「補考」時並未提出科技相關政見，足見根本沒有。

黃光芹表示，為了避免有所遺誤，她查了國民黨智庫執行長柯志恩和網友提供的侯友宜政見資訊，但侯友宜的科技政見在哪？最惡質的是，國民黨誤導大眾，指商周惡植侯友宜沒有政見，稱這是誣指和惡意栽贓。

黃光芹指出，商周小編鎖定科技類，更細的來說，人家明明有標示晶圓山和手機河；但可笑的是，有媒體人出身的前藍委倚老賣老，扯什麼商周創辦人金惟純，更是離題、離譜、離間、離奇。

黃光芹說，「小編真的不用被fired，國民黨滿黨盡是盲劍客，殺小編壯膽，才該被fired！」

國民黨 黃光芹 侯友宜

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