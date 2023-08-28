蘇拉颱風是否影響雙城論壇？北市府：密切關注 颱風路徑更向南移一點
台北市長蔣萬安明天將出發赴上海參加雙城論壇，蘇拉颱風是否影響行程，以及蔣萬安會不會提前返台坐鎮防颱？北市府發言人殷瑋上午受訪指出，以目前氣象專業團隊的判斷，比起之前的路徑，確實是更加向南移了一點，會密切關注。
蔣萬安上午出席2023世界自殺防治日宣導記者會，針對颱風可能侵台，殷瑋指出，所有的沙盤推演，從幕僚作業角度來說，都一定會做相關的推演，但對於颱風的態度，市長一向是要求各個局處戒慎恐懼，料敵、禦敵時要特別謹慎。上午的市政會議中，市長也特別針對颱風，對於各局處防颱的要求，要求要跨單位、跨局處、跨區來完成相關的準備工作。
殷瑋也說，至於颱風對雙城論壇會不會有影響？以目前氣象專業團隊的判斷，比起之前的路徑，確實是更加向南移了一點，市府一定會密切關注，有最新的消息一定做即時的反應，也會跟外界報告。
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