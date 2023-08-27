贏「搖擺州」彰化得天下 侯友宜明天到彰化快閃10個行程

國民黨總統參選人侯友宜明天快閃彰化，預定走10個行程，其中數個是綠營總統參選人賴清德及民眾黨總統參選人柯文哲走過，侯友宜再來補走，其中將參訪彰濱秀傳醫院，由於秀傳體系總裁黃明和與賴清德交好，尤其令地方政壇矚目。

每逢選舉，「決戰大台中」、「贏彰化得天下」的口號都會高唱入雲，主要是彰化居於台灣中部，民情溫和，有「搖擺州」特性，向來被用來測大選風向。民進黨總統參選人賴清德昨晚參加彰化信賴台灣之友會的理監事會時就表示，每次總統大選，只要彰化可以贏，總統大選就會贏，來證明彰化地位的重要。

侯友宜自6月26日來彰化跑行程，還拜會彰化縣議會，當時還是國民黨籍的議長謝典林親自接待，並陪同在議會舉辦地方意見領袖座談會，但心屬郭台銘的謝典林，最後仍退黨，力挺郭台銘。

迄今兩個月，包括賴清德、柯文哲、郭台銘都來彰化走動時，侯友宜除在本月十一日由彰化縣長王惠美作東，在縣長公館為他設宴，邀請黨籍及無黨籍議員為侯固樁外，未有實際的拜訪行程，讓挺侯陣營十分心急。

侯友宜終於排定明天來彰化走行程，而且一口氣排了10個行程，包括參訪彰濱秀傳、鹿港地藏王廟及拜龍山寺參拜、吃阿振肉包；參拜竹塘慈航宮、埤頭合興宮、北斗奠安宮（簡慧珍）、參訪田中重愛幼兒園、員林建大輪始，晚間在員林舉辦幹部會報。由於縣長王惠美列席議會臨時會，待結束議程後，才會陪同。

其中，參訪彰濱秀傳即受地方矚目，由於秀傳體系總裁黃明和在當立委時，與同為立委的賴清德同為「厚生會」成員，交情甚好。賴清德來彰化，很常到秀傳醫院，黃明和在賴情德的造勢場合，幾乎都會到場，不過黃明和並無明顯黨派色彩。依國民黨縣黨部安排，黃明和會在彰濱秀傳親自接待。

此外，在這次北斗鎮長補選期間，因國民黨未提名人選，侯友宜形同局外人，都未踏進一步，反觀賴清德、柯文哲、郭台銘都前往走動，也都到奠安宮到參香，尤其郭台銘由議長謝典林陪同，為顏宏霖站台，在顏宏霖當選後，除親自參加就職典禮外，也到奠安宮贈匾，並到埤頭合興宮參拜。