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藍白合有譜？ 朱立倫：三人有直接溝通管道

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
朱立倫今陪同立委參選人洪佳君跑行程。記者李定宇／攝影
朱立倫今陪同立委參選人洪佳君跑行程。記者李定宇／攝影

鴻海創辦人郭台銘日前提到等民眾黨總統參選人柯文哲電話邀約，很快下禮拜3個人就可見面，國民黨主席朱立倫表示，與國民黨總統參選人侯友宜，3位彼此之間都有直接溝通管道，團結是主流民意一起努力。

朱立倫今陪同立委參選人洪佳君跑行程，對於侯、柯、郭三人整合，他說先用正面積極角度， 三位彼此都有直接溝通管道，無論是兩位見面或三位見面都可，只要多溝通、相互展現善意，必須要團結是主流民意，每位都有善積極推動中 ，至於自己跟柯文哲是老同學 ，一直保持暢通聯繫。

關於立委席次部分，朱立倫則說國民黨與民眾黨都提名差不多，有共識絕對不要親痛仇快讓民進黨躺著選 ，所以各地都有默契，接下來有機會跟柯文哲見面再談。

朱立倫今陪同立委參選人洪佳君跑行程。記者李定宇／攝影
朱立倫今陪同立委參選人洪佳君跑行程。記者李定宇／攝影

2024選舉 2024總統選舉 朱立倫 柯文哲 郭台銘 侯友宜

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