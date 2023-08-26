藍白合有譜？ 朱立倫：三人有直接溝通管道

鴻海創辦人郭台銘日前提到等民眾黨總統參選人柯文哲電話邀約，很快下禮拜3個人就可見面，國民黨主席朱立倫表示，與國民黨總統參選人侯友宜，3位彼此之間都有直接溝通管道，團結是主流民意一起努力。

朱立倫今陪同立委參選人洪佳君跑行程，對於侯、柯、郭三人整合，他說先用正面積極角度， 三位彼此都有直接溝通管道，無論是兩位見面或三位見面都可，只要多溝通、相互展現善意，必須要團結是主流民意，每位都有善積極推動中 ，至於自己跟柯文哲是老同學 ，一直保持暢通聯繫。