賴品妤臉書稱被記者推倒 中天小編附影片貼文說真相

民進黨立法委員賴品妤今出席台灣眼科醫學會主辦的記者會後，針對父親賴勁麟請辭「雲豹能源」董事長一事進行回應，受訪離場時仍遭記者狂追，一度腳步不穩，手中咖啡也灑了一地，令她在現場直對著中天記者喊「你為什麼推我？」中天新聞社群小編也在賴品妤的臉書留言，稱中天新聞記者沒有撞倒賴，還附上新聞畫面，稱真相都在裡面。

賴品妤稍早在臉書表示，剛才在完全無關的醫療記者會現場，遭到中天記者狂追，她因而摔倒在地，東西也灑了一地。

賴品妤說，同一位中天記者上周也在他回答完提問後一直不斷跳針詢問問題，在她進入詢問鬼打牆離去時惡意移花接木成落跑。今天甚至還在討論醫療記者會跳針詢問她已回答過的問題，她也都不厭其煩的逐一回答，然而在受訪完離開時，對方在現場狂追，造成現場一片混亂推擠中她也因此人而摔倒。請問中天新聞，下一周她還要遇到什麼樣跟蹤騷擾、暴力行為？

中天新聞社群小編也留言回覆賴品妤地指控，稱因看到賴品妤親自於臉書平台上點名中天新聞，不來回覆就太沒有禮貌了。中天新聞社群小編說，「但品妤大大，我們中天新聞記者沒有把您撞倒，我們真的要澄清一下！畫面會說話，真相都在畫面裡，我們就一併整理親自附上，祝您中午愉快。」