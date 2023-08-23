回響／台灣競選看板全球最亂？ 學者指關鍵仍在地方政府

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聯合報／ 記者林政忠／台北即時報導
台北市競選廣告物管理自治條例限制「三點不露」，堪稱史上最嚴格的競選廣告法規，僅能設在競選辦公室、車輛及指定公布欄，但部分參選人遊走法律邊緣。記者胡經周／攝影
台北市競選廣告物管理自治條例限制「三點不露」，堪稱史上最嚴格的競選廣告法規，僅能設在競選辦公室、車輛及指定公布欄，但部分參選人遊走法律邊緣。記者胡經周／攝影

2024大選起跑，競選看板缺乏中央統一法規，出現「一國多制」亂象，在全球選舉獨樹一格。台北市去年通過全台最嚴格自治條例，限制競選廣告、看板僅能設在特定地點，但不少立委參選人改設「形象廣告」以規避。政大傳播學院兼任教授鄭自隆說，廣告看板、旗幟雖關係市容，但城鄉差距對市容想像也不一樣，不宜有全國性一致規定，應由縣市政府因地適宜，採列舉式限制，除外項目應視為許可。

鄭自隆說，全世界選舉廣告、競選活動最精彩的國家就是台灣，呈現蓬勃的民主氛圍，因此任何規範作為都必須謹慎，過度規範除不利新人出頭，也會限縮民眾的參與意願。事實上，只要縣市政府行政效率高，投票隔天即可拆除旗幟，至於看板有租約期限，到期自然撤除，應珍惜得來不易的民主氛圍，不必過度規範。

文大廣告系專任教授鈕則勳說，即使台北市有較嚴格的規範，但仍面臨「上有政策、下有對策」困境，候選人遊走法令的灰色地帶，執行確有困難，但總比沒有自治條例好，畢竟仍給候選人一定壓力與規範。

他表示，為了在競選期間求取市容環境與候選人權益的公平下，各縣市應該仍有相當程度的競選廣告自治條例或基本規範，畢竟「有規範總比沒規範好」，否則會形成有錢候選人大刊廣告，擠壓沒錢、沒資源候選人的參選空間，形成不公平競爭。

鈕則勳指出，通過法規或自治條例來管理，仍有其必要性，第一個當然是維持市容的美觀，第二個是至少維持選舉的公平競爭，不要讓大者恆大，第三個，讓候選人刊登廣告比較收斂。各縣市政府也應負起相關管理責任，不能夠「放牛吃草」。

台藝大廣電系教授賴祥蔚說，看板其實是前網路時代的產物，非常不環保，而且沒太大效果，最多只是提高知名度或宣示地盤，投資報酬率有限；現在全世界提倡環保，政治人物應該用更環保的方式刷存在感，才能反映出自己的價值。

民進黨文山、南中正區立委參選人王閔生說，他曾被檢舉過一面看板，被檢舉後就配合撤下，如果發現有違規，都會配合。記者胡經周／攝影
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2004年立委選戰，候選人的競選旗幟早已插滿了人潮聚集的交通要道；被喻為超級戰區的台北市北區，五顏六色的戰旗隨風飄揚。圖／報系資料照
2004年立委選戰，候選人的競選旗幟早已插滿了人潮聚集的交通要道；被喻為超級戰區的台北市北區，五顏六色的戰旗隨風飄揚。圖／報系資料照

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