台聯：柯文哲假傳李登輝之意順中共 真是可恥

台灣團結聯盟今天發出新聞稿表示，民進黨總統參選人柯文哲提到兩岸關係，前總統李登輝有教他，講「特殊」就好，「國與國」少講。台聯要問柯文哲，你要選的是一國總統，還是特殊總統？

台聯秘書長周倪安表示，柯文哲根本假傳李登輝之意，是可忍孰不可忍，真是可恥。周倪安指出，她與李登輝相處十多年來，即使已經卸任總統，但是只要聚會或是在李登輝學校的場合，李登輝仍無時無刻在絞盡腦汁，讓後輩團結一致，讓台灣國家正常化而非被框死在中華民國四個字裡。

周倪安說，柯文哲為了討好中共，想和中共示好，居然胡說八道，違逆李登輝之意。柯文哲想要選總統是他的本事，他雖言必稱李登輝，消費李登輝，卻用謊言欺騙不明事理、欠缺近代台灣史觀的民眾，順中共的意去汙衊李登輝，引敵方之力想要統治台灣，這樣的人和政黨是可恥的。