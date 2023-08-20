侯友宜民調上升 朱立倫：藍營愈來愈團結 對侯有意見的人只剩1成多

國民黨主席朱立倫今早帶著台東區域及原民立委參選人黃建賓、黃仁及鄭天財前往關山鎮拜票。朱立倫受訪表示，最近藍營的團結力愈來愈強，總統參選人侯友宜的支持度愈來愈高，按照民調情況，目前對侯有意見的「只剩1成多一點」。

今早台東縣長饒慶鈴及議長吳秀華陪同朱立倫前往關山市場及德高社區爭取支持，盼大家支持國民黨提名的總統及立委人選。

針對近日頻繁拜會各地縣長及議長舉動，媒體詢問對國民黨選情有無幫助。朱立倫表示，他認為所有的縣長、議長，都是堅定支持國民黨提名的總統及立委參選人，各地團結大家，大家的心一樣，都是希望下架民進黨，希望政黨輪替，這過程當中，「我們讓爭議愈小愈好、團結心愈強愈好」。

媒體也提問，近日防止鴻海創辦人郭台銘拔樁是否有成效？朱立倫沒有正面回應，僅重申他會團結一切非團結力量、減少一切障礙。

至於會不會擔心藍營分裂，祭出黨紀處分？朱回應，他都是用正面角度，過程當中爭議愈來愈小，最近看到藍營的團結力愈來愈強，對侯友宜的支持度愈來愈高，若按照民調情況，目前有意見的大概只剩1成多一點，我們希望加油。