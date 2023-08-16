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賴清德想不到要跟習近平吃什麼 鍾沛君批「準備不足」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
副總統賴清德近期接受「彭博商業周刊」專訪被問到最想與習近平共用哪道台灣料理，賴表示還沒想到，鍾沛君批評，賴清德準備不足「談及兩岸，也是虎頭蛇尾」。圖／聯合報系資料照
副總統賴清德近期接受「彭博商業周刊」專訪被問到最想與習近平共用哪道台灣料理，賴表示還沒想到，鍾沛君批評，賴清德準備不足「談及兩岸，也是虎頭蛇尾」。圖／聯合報系資料照

民進黨總統參選人、副總統賴清德先前表示，想跟中國主席習近平吃飯，他近日接受「彭博商業周刊」專訪被問到最想共用哪道台灣料理，賴清德表示還沒想到。北市議員鍾沛君認為，賴清德這個回答明顯準備不足，她回想早年當記者，與賴清德隨行到香港面對類似問題，賴同樣準備不足，批賴談兩岸虎頭蛇尾，認為國民黨「選舉後勢大有可為。」

身為記者出身鍾沛君表示，她大概能理解記者雖問「料理」，其實就是「做球」給賴清德，讓他再次闡述為什麼要與習近平共進晚餐，又打算如何達成與習近平同桌吃飯，如果賴真能答出什麼料理，那就更完美了，說不定還能引伸出一則美食搭搞。

鍾沛君表示，賴清德回應，要吃什麼食物，還沒有想到那麼多，接著表示，因為當初是活動中快問快答環節，並沒有想到習近平哪一天真的會來到台灣，或著是哪一天他可能會到中國，他的答案是想要緩解兩岸關係，增進兩岸的和平發展，讓鍾沛君一頭霧水質疑賴，「原來什麼都沒想？只是說說而已？」

鍾沛君分享，2013年還在擔任記者時，台南市與香港開通了直航，時任台南市長賴清德搭乘首航班機飛往香港宣傳觀光，她則是隨團採訪的記者之一，其中一個行程，賴清德被安排和香港美食作家座談，也被問到對什麼香港美食印象最深，賴清德當場回應「涼拌水母，那個非常特別！」

鍾沛君說，當下她以為聽錯了，「香港朋友盛情款待，端出各色在地佳餚，結果賴清德覺得最特別的是海蟄皮？」賴隨行人員急忙代為解釋，因為當時只吃了晚宴桌菜，還沒機會嚐到道地小吃，「但晚宴最特別的是海蜇皮？聽來還是怪怪的。」

鍾沛君表示，事隔多年，賴市長變成了賴副總統，當時還想到吃涼拌水母，這回連想都沒想，「要說賴清德都不重吃嗎？我更相信是他準備不足，當年造訪香港，沒有預備一番賓主盡歡的說法，如今談及兩岸，也是虎頭蛇尾。」

賴清德 香港 鍾沛君

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