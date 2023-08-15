日本二戰投降78周年 外交部：前瞻思維深化各國友好

1945年8月15日，日本宣布無條件投降，二戰結束，今年適逢78周年，媒體關切外交部是否發表聲明，外交部表示，對於二戰的傷亡，不幸，與歷史，世人不會忘記，但台灣期盼以前瞻思維，及負責任的態度，與各國深化友好合作關係。

外交部舉行例行記者會，媒體詢問適逢二戰勝利78周年，政府是否發表相關聲明或建立紀念館，外交部發言人劉永健表示，第二次世界大戰造成嚴重的傷亡與破壞，是人類的不幸。

他說，對於過去的歷史事實 ，世人不會忘記，也不應忘記，應該共同避免戰爭的悲劇再度發生。我國期盼與各國以前瞻思維，以及負責任的態度，持續深化友好合作關係，增進區域安全以及全球的和平穩定。

劉永健指出，政府多年來與日方保持聯繫，也要求日方能負起相關責任，這部分從來沒有停止，戰爭是日本二次大戰時期軍閥時代作為，台灣還是希望是以前瞻思維，和負責任的態度，維護現在台海地區，和印太地區的和平穩定。