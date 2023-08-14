侯辦稱賴品妤家族大門神 民進黨團批打壓綠能陷害台灣

民進黨立法院黨團副書記長洪申翰今天說，國民黨總統參選人侯友宜提出擁核政策，現在質疑民進黨立委賴品妤與父親賴勁麟是大門神，請他們把證據拿出來，如果沒有證據就是抹黑，不要再用當年打壓宇昌案的作法，想要打壓台灣的綠能產業，甚至是用這種方式陷害台灣。

民進黨團上午舉行記者會，洪申翰指出，現在藍白陣營不斷提出質疑，認為賴品妤為了父親的公司而反核，這樣的指控跟質疑都很荒謬。

洪申翰說，侯友宜為了討好深藍選票，最近公布他的擁核政策，北海岸、東北角的居民跟里長，大家都跳出來表達強烈反對，甚至有很多北部的選民也提出質疑，賴品妤就是為了選區擔憂核電廠而反核，這個道理非常簡單，確實跟侯友宜很不一樣。

洪申翰表示，不管是侯友宜，還是民眾黨總統參選人柯文哲，為了參選總統，立場180度大轉變，背叛北部的居民，反觀賴品妤的立場前後一致，為了保護選區的安全，未來長期的發展願景，跳出來反核，這就是一個負責任的政治人物，現在應該要做的事情。

洪申翰認為，國民黨、民眾黨還有某些網紅，不斷地用各種性別刻板印象，扭曲動漫與角色扮演的精神，否定一位已經備受肯定女性政治人物的專業跟勇氣，這就是他們長期以來，一貫否定女性主體的做法。

洪申翰說，賴品妤在2014年很勇敢地用公民不服從的方式，阻擋賣台的服貿通過，更不用說柯文哲吃完兩個便當就走，多年後還因為他跟中國大陸的關係，現在想要護航服貿過關，現在這一波對於賴品妤的質疑，都是來自其他政治陣營歧視女性，他們被指責、批評後見笑轉生氣。

洪申翰表示，雲豹公司是上市公司，有相對嚴格的監管法規，侯友宜競選辦公室發言人黃子哲質疑，賴品妤與父親賴勁麟是大門神，如果要提出這樣的指控，請他們把證據拿出來，如果拿不出相關證據，其實就是抹黑。

洪申翰說，國民黨不要再用當年打壓宇昌案的做法，想要打壓台灣的綠能產業，台灣未來的競爭力有很大一部分，需要充足的再生能源，現在國民黨、民眾黨或相關的外圍團體，他們對於再生能源的打壓，就是在打壓台灣未來的產業競爭力。