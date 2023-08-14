政黨去年財報 藍綠白僅民進黨有賸餘6098萬

內政部政黨資訊網今天公開各政黨111年度財務申報書表，應申報78個政黨已全數申報，民眾可直接上網查閱。民進黨餘絀6098萬元，國民黨、民眾黨、時代力量皆為負數，國民黨短絀847萬元。

內政部表示，政黨法規定，政黨每年5月31日前，向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表。今年應申報的78個政黨中，有77個已申報合格，僅剩1個政黨待補正。

根據國民黨決算報告書，111年度收入12億7264萬元，7億4460萬元受黨產會限制處分，實質收入為5億2804萬元。支出12億8112萬元，黨產會處分提列備損後，實質支出5億3651萬元。收支結算後餘絀為負847萬元。

民進黨去年度收入7億314萬元、支出6億4216萬元，餘絀6098萬元；台灣民眾黨去年度收入1億2618萬元，支出1億4783萬元，餘絀為負2165萬元；時代力量去年度收入7243萬元、支出8204萬元，餘絀為負961萬元。

內政部說，為確保政黨財務公開透明，根據政黨法第21條及第40條規定，政黨財產及財務狀況決算書表，應委託會計師查核簽證後，報送內政部，再由內政部彙整公開。政黨未依規定申報或申報資料與規定不符者，內政部應通知其限期申報補正。

若屆期未申報、未補正或補正後仍不符規定者，內政部可將其情形註記、刊登政府公報或新聞紙，公開於電腦網路，及依法處以罰鍰。

內政部指出，各政黨申報完成的財務書表內容，均已公開於政黨資訊網（https://party.moi.gov.tw/），歡迎民眾上網瀏覽查閱。