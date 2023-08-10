88會館主嫌郭哲敏押返 張斯綱：鄭文燦該感到瑟瑟發抖

88會館主嫌郭哲敏涉及洗錢等案件潛逃出境，預計今天下午將被押返。國民黨台北市北投立委參選人張斯綱在臉書表示，若郭哲敏在八德圈地跟鄭文燦有關聯的話，這一回落網返台，鄭文燦是該感到瑟瑟發抖。

張斯綱列舉郭哲敏涉及的事件，包括一，涉嫌替詐騙集團收款與洗錢，郭哲敏於民國107年創立軟體公司經營線上博弈，並經營地下匯兌，經手金額達新台幣27億多元。另涉與前天道盟角頭林秉文合作，透過遊戲軟體點數作為洗錢工具。

二、疑似與高階檢警不當往來，郭哲敏的88會館招待所，常有政商名流與檢警進出，民進黨前主席卓榮泰、行政院副院長鄭文燦，甚至連警界高層前警大校長陳檡文，與檢調官前警政署政風室主任黃錦秋及新北檢察官王涂芝等人，都曾是他的座上賓。郭能夠如此巧妙地落跑，疑似有內鬼通風報信。

三、在八德精準圈地發大財，桃園市議員凌濤去年指出，2020年3月鄭文燦與郭哲敏在88會館見面後，同年郭哲敏就在桃園八德區買下價值5.5億元的農地，且位置就在桃園捷運綠線跟剛動土的「大勇市地重劃區」周邊，確定徵收後，目前每坪土地成交行情落在20萬以上，總價至少37億元，等於現賺至少30億以上，凌濤質疑鄭文燦與郭哲敏關係匪淺。