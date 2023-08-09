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侯友宜推2050能源配比 再生57%、核電18%、碳中和25%

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜說，美國商業白皮書指台灣的能源配比是阻礙，還有國安問題。民進黨做不到「2025非核家園」，但台灣的天然氣占比超過50%，過於仰賴外在天然氣，將影響國家安全。他們的目標是利用乾淨能源，逐年降低燃煤占比。記者張睿廷／攝影
侯友宜說，美國商業白皮書指台灣的能源配比是阻礙，還有國安問題。民進黨做不到「2025非核家園」，但台灣的天然氣占比超過50%，過於仰賴外在天然氣，將影響國家安全。他們的目標是利用乾淨能源，逐年降低燃煤占比。記者張睿廷／攝影

國民黨總統參選人侯友宜今日開記者會宣布能源配比政策，侯友宜說，美國商業白皮書指台灣的能源配比是阻礙，還有國安問題，民進黨做不到「2025非核家園」，減煤炭是國際趨勢，但台灣的天然氣占比超過50%，過於仰賴外在天然氣。他們的目標是利用乾淨能源，逐年降低燃煤占比。

民進黨政府國發會資料顯示，在2025年要做到再生能源20%、2030年要做到再生能源30%，排碳能源可降到70％。侯友宜說，如依照他的計畫，排碳能源是可以在2030年降到59%，乾淨能源達到41％。

侯友宜表示，他們的能源政策配比是要讓燃煤及燃油在2030年、2035年、2040年分別達到14%、6%、0%；燃氣部分則在2030年、2035年、2040年分別降至45%、43%、34%。

至於乾淨能源配比，侯友宜說，再生能源部分將在2030年、2035年、2040年、2050年逐步調整至27%、36%、45%、57%；核能2030年、2035年、2040年、2050年分別是12%、12%、16%、18%；碳中和電力在2030年、2035年、2040年、2050年則是2%、3%、5%、25%。

侯友宜表示，他的能源政策就是供電無虞、永續轉型，讓能源政策務實穩健、降低排碳量、確保能源安全，為達到2050淨零排放、核電量會加倍，現階段包括美國、日本、南韓、英國、法國，這些國際主流國家都在繼續增加使用核電，台灣也要跟國際同步，變成主流方向與國際接軌。

侯友宜指出，他在第一任期會啟動核一、核二、核三檢查檢修、安全延役、重新運轉，同時在安全無虞下重啟核四。另外，當小型核電廠、核融合電廠符合國際規範後也會加入發電，讓供電無虞、落實減碳，以此達到環境永續。 

侯友宜 再生能源 核電

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