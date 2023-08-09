影／今直擊沙崙科技園區停車場漏水 徐巧芯酸台南大秘寶

中央前瞻預算議題延燒，國民黨北市議員徐巧芯繼日前爆「沙崙科技園區」是前瞻弊案、執行成果猶如空城，今再曝光團隊早上約9點至現場直擊「沙崙科技園區停車場大漏水」畫面，直呼是台南大秘寶，大酸民進黨台南市長黃偉哲、立委王定宇，「你們還要繼續拍手叫好嗎？」

徐巧芯今在臉書指出，「台南沙崙綠能科技園區投入前瞻計畫43億，結果D棟的工程品質是這樣⋯⋯」，附上今天在現場拍攝的影片，可見漏水不停的狀況，並說「今天漏水還算小的，如果雨下的大，更會直接流到一樓。」

她表示，近40公頃的土地，只有1400個員工，難道不是空城嗎？一個新蓋好的停車場，漏水漏成這樣，據說雨下更大的時候會直接漏到一樓。更點名黃偉哲、王定宇，「你們還要繼續拍手叫好嗎？」

貼文一出，就有網友附和「真的是民進黨的建設品質保證，花500倍的預算做出負500倍的品質，還幫助綠友友」、「這是附加的洗車服務嗎？」「這個施工品質裡面肯定有貓膩」。

也有人覺得「還好吧」、「一天到晚翻車，還有資格亂爆料」、「你嗎真好笑，非密閉式停車場你也能帶風向成漏水？是這陣子被罵到沒基本判斷力了嗎？」有人還酸說，「北部的民代們好好照顧自己區的選民吧！怎全跑到南部撒野啦」，徐巧芯馬上回應說「我人在台北啊，請台南的朋友幫忙看。」