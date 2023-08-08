快訊

不忍了！大S正式提告張蘭、汪小菲「侮辱誹謗」

亞裔家庭在紐約地鐵遭仇恨攻擊！3非裔青少女連目擊者都打 慘遭通緝

長命颱卡努強降雨致災 鄭明典：跟莫拉克風災幾乎相同

藍委：賴清德偷換概念 將兩岸互不隸屬變兩國互不隸屬

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德。圖／聯合報系資料照片
民進黨總統參選人賴清德。圖／聯合報系資料照片

民進黨總統參選人賴清德接受專訪，提出中華民國和中華人民共和國互不隸屬。國民黨立委陳以信今天說，賴清德偷換台獨概念，將兩岸互不隸屬，變成兩國互不隸屬。

陳以信指出，要參選中華民國總統的人，不應對中華民國憲法，或者中華民國的國家主權地位，有任何模糊空間或模糊言論。賴清德對於中華民國憲法、中華民國的主權和對中華民國的立場，都要清楚的表達，不可以打模糊仗。

陳以信表示，賴清德現在最大的問題在於，兩岸互不隸屬，是中華民國憲法立場，但硬要說成是兩國互不隸屬。兩岸是特殊關係，在中華民國憲法裡有，如憲法增修條文第11條，有大陸地區和自由地區，在兩岸互不隸屬的情況下，卻要夾帶台獨理念，偷換成台獨概念，把兩岸互不隸屬變成兩國互不隸屬，一字之差，天地之別。

陳以信指出，賴清德作為台獨的務實工作者，應先把話說清楚，基本立場按照中華民國憲法，兩岸是互不隸屬，中華民國國名是中華民國，國家主權的立場沒有模糊空間，不應搖擺，應清楚說明。

賴清德 台獨

延伸閱讀

賴清德稱自身標準高過法律 藍委斥：禁不起檢驗

民眾黨團批賴清德承諾跳票 籲停止兩面手法騙票

影／民眾黨團批承諾頻跳票 呼籲賴清德應重視誠信

賴清德不認「台獨金孫」 朱立倫：他當選兩岸成為最危險的地方

相關新聞

獨／雙城論壇8/29上海登場 蔣萬安將親自出席

台北上海雙城論壇即將登場，據了解，雙城論壇舉辦時間已經敲定，8日29日至31日將於上海舉辦，為期3天2夜，目前最大變數是...

影／陳建仁酸防災 許淑華回擊邀陳到南投瞭解防災

行政院長陳建仁勘災，暗諷南投防災沒有SOP、沒有超前部署，讓防災相當困難。許淑華上午回應，災區雨量超過1千毫米、山勢地形...

藍委：賴清德偷換概念 將兩岸互不隸屬變兩國互不隸屬

民進黨總統參選人賴清德接受專訪，提出中華民國和中華人民共和國互不隸屬。國民黨立委陳以信今天說，賴清德偷換台獨概念，將兩岸...

賴清德出訪前受專訪 大力淡化台獨色彩要讓美安心

再過幾天，身為民進黨總統參選人的賴清德即將出訪友邦，並且過境美國。這陣子有關賴清德「走入白宫說」鬧得沸沸揚揚，很久沒有接受專訪的賴清德，選擇在出訪、踏入美國前夕，接受訪問、完整回答問題，從時間點的設定，就充滿政治考量，目的是讓美方看到他的態度和說法。

麻生太郎拜會蔣萬安 除維繫家族情誼更暗藏重大意義？

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎訪台，在眾多百里侯中，麻生太郎為何主動指名要拜會台北市長蔣萬安？一位是日本前首相、一位是首都市長，兩人會面不僅象徵過去、現在到未來的3大政治意涵，更暗藏台日兩大政治明星的未來展望。

路權大遊行／民進黨缺席716卻要參加820還路於民 提前拆彈救選情？

台灣近來被外媒冠上「行人地獄」的汙名，多個民間團體組成行人零死亡推動聯盟，預告在8月20日走上凱達格蘭大道，首度舉辦還路於民大遊行，成為繼時代力量前立委黃國昌發起的「7月16上凱道、公平正義救台灣」活動後，再次登上凱道的大型集會活動。民進黨缺席716大遊行，卻表示不會缺席820遊行，除了訴求有差，背後的政治考量，也耐人尋味。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦