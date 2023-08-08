藍委：賴清德偷換概念 將兩岸互不隸屬變兩國互不隸屬
民進黨總統參選人賴清德接受專訪，提出中華民國和中華人民共和國互不隸屬。國民黨立委陳以信今天說，賴清德偷換台獨概念，將兩岸互不隸屬，變成兩國互不隸屬。
陳以信指出，要參選中華民國總統的人，不應對中華民國憲法，或者中華民國的國家主權地位，有任何模糊空間或模糊言論。賴清德對於中華民國憲法、中華民國的主權和對中華民國的立場，都要清楚的表達，不可以打模糊仗。
陳以信表示，賴清德現在最大的問題在於，兩岸互不隸屬，是中華民國憲法立場，但硬要說成是兩國互不隸屬。兩岸是特殊關係，在中華民國憲法裡有，如憲法增修條文第11條，有大陸地區和自由地區，在兩岸互不隸屬的情況下，卻要夾帶台獨理念，偷換成台獨概念，把兩岸互不隸屬變成兩國互不隸屬，一字之差，天地之別。
陳以信指出，賴清德作為台獨的務實工作者，應先把話說清楚，基本立場按照中華民國憲法，兩岸是互不隸屬，中華民國國名是中華民國，國家主權的立場沒有模糊空間，不應搖擺，應清楚說明。
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