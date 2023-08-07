世界童軍緊急應變 王鴻薇：家長都在問外交部在哪裡？
南韓舉辦世界童子軍大露營，傳出淹水泥濘、高溫中暑等問題，英美兩國撤出，國民黨立委王鴻薇接獲家長陳情，她表示，台灣家長十分憂心，希望外交部出面協助。
王鴻薇說，經過詢問外交部，駐韓代表梁光中8月4日前往探視團員身體，提供2000瓶水，這次團員高達1600多人，平均一個人喝1.3瓶，童軍總會副秘書長張文鑫表達對代表處的感謝。
她表示，不曉得代表處還做了什麼，1600多人的機票有沒有協助呢？如果颱風周三真的來臨，颱風備案是什麼，如果1600人沒有辦法離開韓國，外交部可不可以協助找短期住宿，這些外交部都沒有答案。 2000瓶礦泉水應該很快就喝光了，外交部趕快動起來，讓焦急的家長能夠放心．
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