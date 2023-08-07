快訊

憂競爭力變差？她跳槽台積電 新北一年近300公務員離職

恭喜！HowHow喜迎二寶 鄧福如祕產喊話：要封印肚皮了

超廢直播已4天！YouTuber「厭世臉」真人摺疊razr 40 Ultra、Galaxy Z Flip5耐用度 網看到笑出來

世界童軍緊急應變 王鴻薇：家長都在問外交部在哪裡？

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。本報資料照片
國民黨立委王鴻薇。本報資料照片

南韓舉辦世界童子軍大露營，傳出淹水泥濘、高溫中暑等問題，英美兩國撤出，國民黨立委王鴻薇接獲家長陳情，她表示，台灣家長十分憂心，希望外交部出面協助。

王鴻薇說，經過詢問外交部，駐韓代表梁光中8月4日前往探視團員身體，提供2000瓶水，這次團員高達1600多人，平均一個人喝1.3瓶，童軍總會副秘書長張文鑫表達對代表處的感謝。

她表示，不曉得代表處還做了什麼，1600多人的機票有沒有協助呢？如果颱風周三真的來臨，颱風備案是什麼，如果1600人沒有辦法離開韓國，外交部可不可以協助找短期住宿，這些外交部都沒有答案。 2000瓶礦泉水應該很快就喝光了，外交部趕快動起來，讓焦急的家長能夠放心．

外交部 颱風 王鴻薇

延伸閱讀

王鴻薇批屏東大蓋蚊子停車場令人傻眼 縣府提2方面回應

曝詐騙主嫌徐少東案事證 王鴻薇問：蔡清祥有無致電徐？

高師大稱潘孟安論文未達撤銷程度 王鴻薇：幫潘隱匿？

信賴翻車？王鴻薇指控潘孟安論文抄襲54％ 比鄭文燦抄的還兇

相關新聞

前日相麻生太郎抵台 將於明日發表專題演講

日本自民黨副總裁麻生太郎率團抵台，預計在台灣停留三天，他將晉見蔡英文總統及副總統賴清德，明天到遠景基金會主辦的凱達格蘭論...

世界童軍緊急應變 王鴻薇：家長都在問外交部在哪裡？

南韓舉辦世界童子軍大露營，傳出淹水泥濘、高溫中暑等問題，英美兩國撤出，國民黨立委王鴻薇接獲家長陳情，她表示，台灣家長十分...

司改民團盤點蔡政府司改成績 零進展的6項決議拖累改革腳步

總統蔡英文執政最後一年，21個民間司改團體組成「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」，盤點2017年司改國是會議決議落實情...

台日交流只剩麻生一張王牌？藍綠白爭相會面暴露對日外交的淺薄

國民黨與民眾黨總統參選人先後訪日，都見了日本自民黨副總裁麻生，民進黨政府官員要用官方身分訪日，多有不便，乾脆把麻生請來台北交流，台日往來之間，好像只剩麻生一人，再無其他。麻生可能比日本首相岸田更為台灣人熟知，台灣朝野只是把會見麻生當作秀舞台，而不是思考如何真正促成雙方實質往來。...

300億租金補貼執行率僅五成 時力諷賴清德切莫蔡規賴隨

2022年租金補貼專案計畫執行率僅55.74%，時代力量發言人余佳蒨今天表示，發再多錢，都只是病急亂投醫，愈補愈大洞，淪...

立委批鏡電視變更申請案涉瀆職放水 NCC：絕無此事

NCC曾要求鏡電視8大股東須簽不賣股、不找人頭切結書，但時代力量立委陳椒華表示握有相關賣股證據，並痛批NCC設停止條件涉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦