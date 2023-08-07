世界童軍緊急應變 王鴻薇：家長都在問外交部在哪裡？

國民黨與民眾黨總統參選人先後訪日，都見了日本自民黨副總裁麻生，民進黨政府官員要用官方身分訪日，多有不便，乾脆把麻生請來台北交流，台日往來之間，好像只剩麻生一人，再無其他。麻生可能比日本首相岸田更為台灣人熟知，台灣朝野只是把會見麻生當作秀舞台，而不是思考如何真正促成雙方實質往來。...

2023-08-07 16:00