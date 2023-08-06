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台灣童軍南韓露營受苦！ 童軍總會：亞熱帶孩子較能適應 家長全炸鍋

聯合報／ 記者林政忠／即時報導
台灣童軍在南韓露營，雙腿被咬成「紅豆冰」。圖／讀者提供
台灣童軍在南韓露營，雙腿被咬成「紅豆冰」。圖／讀者提供

南韓大露營被各界批評，多國陸續提前拔營，中華民國童軍總會昨天公告：「我們來自亞熱帶的孩子們，相對而言較能適應這樣的環境」，讓家長炸鍋，有家長留言：「孩子打電話回來，旁邊一群孩子集體哭說想回家，喝的是地下水，洗澡水是冰的，團長還要大家假裝在那邊露營很有趣。孩子說被蟲咬到很慘，噴各種防蟲都沒用。最心碎的是，孩子說他們一直在忍耐，因為不知道可以怎麼辦？」

有家長回應，「謝謝勇敢說出實情，我也認同兒子在自己臉書把實情真實的呈現出來，有多少人被童軍這身份給道德綁架而隱忍，一直呈現美好一面也不會讓整件事更進步，孩子從一開始的興奮轉為怒氣，到現在的無奈，熱情都被消磨殆盡了。」

還有家長怒指，「什麼我們來自亞熱帶？歐美也是有熱浪，夏日也很炎熱，他們真的是以孩子人身安全，健康為首要，台灣只會要孩子忍耐，只發個官話文，是一句話都不敢吭吧！」

中華民國童軍總會公告全文如下：

「各位關心世界大露營的家長們，謝謝您全力的支持！

我們的孩子們正在韓國新萬金營地度過這段珍貴的國際交流時光，也在國外露營生活中學習面對環境、解決問題的重要能力，相信這將是他們一生難忘的經驗與回憶。

同時我們也注意到，這幾天各大國際媒體對於這次活動的報導，在炎熱的天氣下，不少國家的童軍夥伴因為熱傷害送醫，而我們來自亞熱帶的孩子們，相對而言較能適應這樣的環境。但每天我們也特別請全部32個分團長們隨時注意孩子的情形，有任何狀況隨時回報總團部以利即時處理。

我們的32個分團分散在不同的營區，其中一些地區蚊蟲問題尤為嚴重。雖然各團都有提供了防蚊液或其他防蚊防蟲用品，但有些孩子還是不免受到叮咬而就診，代表團總團部也派人到營區醫院關心，並協助送往營外醫院，確保孩子們的健康狀況。

各國代表團也都在每天早上的例會上向大會反映這個情況，雖然大會持續噴灑藥劑消滅蚊蟲，但仍無法全面解決叮咬問題，代表團總團部也會持續協調與溝通。

炎熱的天氣仍將持續，我們仍會繼續提醒孩子們做好防曬和安全措施。目前幾個歐美代表團撤離營區，取消參加活動，而因為韓國政府進入協助，營地狀況逐漸改善，孩子們的士氣依舊，亦持續配合大會的相關措施。若因天災、颱風或熱浪影響，大會提前結束，我們也將啟動緊急應變計劃實施撤離，並隨時說明相關狀況。

昨天是台灣日，有300多名臺灣參訪團的各團長與家長進入營區參訪，看看孩子。我們相信這段旅程中，您的祝福和支持是我們最大的動力，讓孩子們能夠勇敢面對各種困難，代表團總團部也會不遺餘力，確保每位團員平安返家。衷心感謝您一直以來的關心和理解。」

南韓露營天氣酷暑，孩童背後起紅疹。圖／讀者提供
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