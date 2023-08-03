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裴洛西訪台周年 談捍衛自由民主、重申一中政策
美國資深聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）去年此時以議長身分率團訪問台灣，裴洛西2日表示，訪台對全球傳遞「美國與捍衛自身與其自由的台灣站在一起」的訊息，這趟訪問不代表美國改變「一個中國」政策，而是實踐了美國對台灣不變的、基於共同安全、共享價值觀與經濟成就的承諾。
裴洛西表示，這趟訪問獲得普遍正面的反應，自此之後，包含美國國會議員在內，均深化對台的關係，這些往來中尤為重要的是蔡英文總統訪問美國，在雷根圖書館與眾議院議長和跨黨派議員代表團的會晤。
裴洛西表示，當全球面臨民主與獨裁的嚴峻抉擇時，與台灣人民團結在一起如往常般重要；她批評北京對台灣的持續壓迫是懦弱的，並稱不能坐視不理。
裴洛西傍晚接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，中方並不因為她訪問台灣而採取什麼不同的做法；她始終對北京政權持強硬態度，依然憂慮攸關中國大陸的人權與安全議題，也希望能讓中國大陸人民獲得更好的待遇。
裴洛西去年8月訪台結束後，中國大陸宣布對台大規模軍演，並切斷對美多項對話管道，美中對話迄今尚未完全恢復。
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