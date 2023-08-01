衛福部擬設「社工師懲戒辦法」 工會：恐淪報復工具

衛福部社工司訂定「社會工作師懲戒辦法草案」，將於近期預告、預計年底實施。社工師若違反「社會工作師法」第十七條中業務過失、倫理守則等情事，可由公會或主管機關移送委員會審議。基層社工反應，社工師倫理審議曾被雇主作為勞資糾紛時的報復工具，若將其作為懲戒要素，恐淪為報復、控制社工的工具。

高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南表示，過去曾發生社工因欠薪的勞資爭議向社會局申訴，雇主卻以個案紀錄有誤，將其移送倫理審議，「倫理審議變成報復工具。」若有勞資爭議發生時，不應進行倫理審議，也不該將人移送懲戒。

他也說，社工師懲戒內容援引「社工倫理準則」，但倫理審議內容多屬空泛的道德標準，如「支持夥伴」、「維護公平正義」等，存在模糊地帶，實務上也遇到社工遭羅織理由移送倫理審議，若再倫理審議的內容沿用為懲戒要素，恐有更多爭議。懲戒辦法應訂定具體條目，如性侵、性騷服務對象等不法內容。

郭志南表示，高雄市最近發生一起家暴防治中心社工處理保護性案件時，遭處理對象申訴違反倫理的案件。當時行政訴願程序仍在進行中，當事人卻向公會提出違反倫理的申訴，社工被迫接受調查。對社工執行公務、進行行政處分有疑慮的個案，已有訴願機制可進行申訴，不應「節外生枝」增加懲戒機制，造成基層社工雙面壓力。

社工師懲戒辦法規定，懲戒委員會由地方公會及專家等成員組成。郭志南表示，部分地方社工師公會運作狀況不佳，新竹社工師公會就曾發生倫理審議草率了事，僅以「電話聯繫」被移送的社工就做成決議。懲戒辦法事關社工攸關社工是否撤照等權益，判決更應中立，應由中央負責，去除地方利害關係影響。

衛福部社工司副司長楊雅嵐說，「社工師懲戒辦法草案」內容以懲戒委員會組成、懲戒程序規範為主，係依母法「社工師法」第十七條訂定之子法，草案將於近期預告、經六十日搜集各界意見調整後，於年底正式頒布。

楊雅嵐表示，可移送懲戒的情事以「社工師法」第十七條之一為主，包括業務不正當行為、違反倫理守則等，可由社工師公會或主管機關移付；懲戒方式包括警告、在教育、廢止執照等。但是否懲戒仍以懲戒委員審議結果為主，訂定懲戒辦法即為建立公開透明的機制，社工從業人員不必過於擔心。

台灣社會工作從業人員並未限定資格，故並非每位社工都有「社工師」身份。有資深社工建議，懲戒辦法應納入所有社工員，而非僅針對社工師規範。楊雅嵐則表示，懲戒辦法不宜逾越母法，故不會納入社工師以外的從業人員。